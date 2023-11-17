Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kemendikbudristek Sebut Jamu Bakal Diresmikan Jadi Warisan Budaya oleh UNESCO Akhir Tahun Ini

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |12:46 WIB
Kemendikbudristek Sebut Jamu Bakal Diresmikan Jadi Warisan Budaya oleh UNESCO Akhir Tahun Ini
Jamu. (Foto: Freepik)
A
A
A

KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyebut jamu Indonesia, bakal mendapat sertifikasi sebagai warisan budaya. Memang upaya tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek menjelaskan, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO) akan segera memasukkan jamu Indonesia, yaitu obat herbal, sebagai warisan budaya tak benda (WBTB).

"Ada bocoran kecil ya, obat herbal akan ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak benda UNESCO atau Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity tahun ini," ujarnya seperti dilansir dari Antara.

Kabar gembiranya, jamu yang sudah didaftarkan WBTB sejak 7 April 2022, terdaftar pada kategori tersebut bersama enam kandidat lainnya. Meski tak merinci tanggal resmi pengumuman judul baru tersebut, Hilmar memastikan hal itu akan terjadi tahun ini, dengan sisa waktu satu setengah bulan.

Hilmar mengatakan, warisan budaya spiritual bukanlah obat-obatan herbal suatu daerah tertentu, melainkan obat-obatan herbal secara keseluruhan, apalagi mengingat kemampuan masyarakat dalam menciptakan obat-obatan herbal sendiri.

Seperti budaya lain di Indonesia, Hilmar mengatakan jamu merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan. Secara historis, jamu telah terbukti menjadi pengetahuan dasar masyarakat Indonesia yang telah digunakan selama ribuan tahun secara turun temurun.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
