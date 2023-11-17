Potret Gisella Anastasia Makin Awet Muda di Usia 33 Tahun, bak Kakak Adik dengan Gempi

GISELLA Anastasia baru saja berulang tahun ke-33. Kebahagiaan tentu dirasakan janda Gading Marten dan orang tercinta.

Berusia kepala tiga membuat ibu satu anak itu semakin terlihat awet muda. Tak jarang para warganet merasa iri dengan paras cantinya itu.

Penasaran seperti apa potret cantik Gisella Anastasia yang awet muda di usia 33 tahun? Yuk simak, dikutip akun Instagram @gisel_la, Jumat (17/11/2023).

1. Tampil cantik saat liburan

Potret pertama menampilkan Gisel yang selalu cantik saat liburan. Pada foto ini misalnya, Gisel terlihat memesona saat berpose dengan background lautan yang indah.

Gisel terlihat anggun dengan dress kasual dan rambut terurai. Senyum manis penyanyi jebolan Indonesian Idol ini juga tak menampakan kerutan di wajahnya ya guys!

2. Rajin olahraga

Salah satu rahasia Gisel awet muda di usia kepala tiga ialah karena rajin berolahraga. Potret ini pun menunjukkan pesona Gisel saat lari marathon di Jakarta beberapa waktu lalu.

Terlihat Gisel tampil fit dan sporty dengan tanktop putih dan celana olahraga berwarna abu-abu. Giselle pun tetap terlihat menawan dan menggoda saat olahraga ya!