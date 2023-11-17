Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Gisella Anastasia Makin Awet Muda di Usia 33 Tahun, bak Kakak Adik dengan Gempi

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |12:05 WIB
Potret Gisella Anastasia Makin Awet Muda di Usia 33 Tahun, bak Kakak Adik dengan Gempi
Potret Gisel makin awet muda di ulang tahun ke-33. (Foto: Instagram @gisel_la)
A
A
A

GISELLA Anastasia baru saja berulang tahun ke-33. Kebahagiaan tentu dirasakan janda Gading Marten dan orang tercinta.

Berusia kepala tiga membuat ibu satu anak itu semakin terlihat awet muda. Tak jarang para warganet merasa iri dengan paras cantinya itu.

Penasaran seperti apa potret cantik Gisella Anastasia yang awet muda di usia 33 tahun? Yuk simak, dikutip akun Instagram @gisel_la, Jumat (17/11/2023).

1. Tampil cantik saat liburan

Gisel 

Potret pertama menampilkan Gisel yang selalu cantik saat liburan. Pada foto ini misalnya, Gisel terlihat memesona saat berpose dengan background lautan yang indah.

Gisel terlihat anggun dengan dress kasual dan rambut terurai. Senyum manis penyanyi jebolan Indonesian Idol ini juga tak menampakan kerutan di wajahnya ya guys!

2. Rajin olahraga

Gisel 

Salah satu rahasia Gisel awet muda di usia kepala tiga ialah karena rajin berolahraga. Potret ini pun menunjukkan pesona Gisel saat lari marathon di Jakarta beberapa waktu lalu.

Terlihat Gisel tampil fit dan sporty dengan tanktop putih dan celana olahraga berwarna abu-abu. Giselle pun tetap terlihat menawan dan menggoda saat olahraga ya!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement