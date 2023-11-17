Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Seorang Wanita Diajak Foto Bareng Chris Martin di Pinggir Jalan, Beruntung Banget!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |09:52 WIB
Momen Seorang Wanita Diajak Foto Bareng Chris Martin di Pinggir Jalan, Beruntung Banget!
Chris Martin ajak foto seorang wanita di pinggir jalan. (Foto: Instagram @diahpratiwi10)
A
A
A

SOSOK Chris Martin masih jadi sorotan usai sukses menggelar konser Coldplay di Jakarta pada Rabu 15 November 2023. Belum lama ini, viral kisah seorang wanita beruntung yang diajak foto bareng Chris Martin di pinggir jalan kawasan Jakarta.

Momen itu viral usai dibagikan pemilik akun TikTok, @diahpratiwi10. Dia membagikan cerita bisa diajak foto bareng Chris Martin yang tengah asyik berjalan kaki di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat sesaat sebelum konser.

“Ceritanya lagi pulang kerja mau naik LRT. Ga nyangka klo bakal ketemu Chris Martin. Huhuhuu CRYYYYYY,” tulis Diah dikutip MNC Portal Indonesia, Jumat (17/11/2023).

Wanita ini menceritakan awal mula bisa diajak foto bersama Chris Martin. Dia mengaku hanya memotret sosok Chris yang melintas di depannya.

Chris Martin

Chris pun menyadari Diah memotret dirinya seperti seolah tak berani meminta foto. Alhasil, Chris pun mendekati Diah dan mengajaknya foto bersama.

“Posisinya dia di depan aku, karena ngerasa aku fotoin dan aku juga gak teriak-teriak heboh (padahal dalem ati pengen teriak). Dia langsung nyamperin sambil ngerangkul dan bilang what you're name? OMG kaya mimpiiiii,” katanya.

Diah pun memerlihatkan potret dirinya yang baru pulang kerja dan berpose bersama Chris. Terlihat Chris merangkul wanita ini dan tersenyum, sembari mengenakan kaus oblong dan asyik nyeker di jalanan Jakarta.

