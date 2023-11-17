Viral, Mahasiswa Ini dapat Buket Nasi Warteg saat Wisuda

WISUDA menjadi momen spesial bagi setiap mahasiswa. Momen ini merupakan perayaan bagi mereka yang telah berjuang mengenyam pendidikan di bangku perguruan tinggi. Maka dari itu, ketika sedang wisuda, sering kali seorang mahasiswa dapat buket bunga sebagai sebuah apresiasi dari kerabat dekat.

Namun, pemandangan berbeda terlihat di TikTok. Ada seorang mahasiswa yang mendapat buket spesial dari teman-teman tercintanya. Bukan buket bunga, mahasiswa ini mendapat buket nasi warteg saat wisuda.

Mengutip dari akun TikTok @denmppp, Jumat (17/11/2023), seorang mahasiswa STMT Trisakti terlihat baru saja mengikuti prosesi wisuda. Dirinya mengenakan toga lengkap, mulai dari jubah hingga topi. Penampilannya sangat rapi bak wisudawan pada umumnya.

Akan tetapi, siapa sangka. Dirinya mendapat kejutan spesial dari para temannya. Lelaki itu mendapat satu buket yang berisi nasi warteg yang terlihat sangat lezat.

Di dalam buket tersebut berisi nasi putih dengan lauk berupa telur dadar, usus dan kentang. Menu-menu ini merupakan menu warteg yang populer.

“Telur dadar, usus, kentang,” tulis @denmppp melalui kolom caption.

Hadiah tersebut diterima dengan baik oleh wisudawan laki-laki itu. Senyum di wajahnya langsung mengembang. Tanpa menunggu waktu lama, mahasiswa laki-laki itu langsung menyantap nasi warteg tersebut dengan lahap.

Video ini mendapat banyak komentar positif dari netizen. Buket warteg dianggap lebih berarti dibanding dengan buket bunga atau buket-buket lainnya. Sebab, walaupun bentuknya tidak seindah buket bunga, buket cokelat, atau lain-lain, buket warteg dinilai lebih bermanfaat karena mengenyangkan perut.

Sebagaimana yang kita ketahui, acara wisuda sering kali dilaksanakan pada pagi hari. Terkadang hal ini membuat mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti acara wisuda tidak sarapan. Maka dari itu, buket nasi warteg ini dapat membantu atasi rasa lapar para wisudawan.