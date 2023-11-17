Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret dan Profil Maulana Indraguna Sutowo, Suami Dian Sastro yang Ogah Nonton Gadis Kretek

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |11:05 WIB
Potret dan Profil Maulana Indraguna Sutowo, Suami Dian Sastro yang Ogah Nonton Gadis Kretek
Maulana Indraguna Sutowo, suami Dian Sastro ogah nonton Gadis Kretek. (Foto: Instagram)
A
A
A

POTRET dan profil Maulana Indraguna Sutowo menarik perhatian warganet. Terlebih usai sang istri, Dian Sastro, bermain di serial Netflix 'Gadis Kretek'.

Indraguna menjadi sorotan lantaran menurut Dian sang suami ogah menonton serial tersebut. Hal itu diungkapkan langsung oleh sang aktris saat menjadi bintang tamu podcast YouTube TS Media, pada 10 November 2023.

“Dia bilang, ‘Gue support banget karier lo. Tapi boleh enggak, untuk yang ini gue enggak usah nonton?’" ujar Dian Sastro.

Terlepas dari itu semua, Indraguna sebenarnya mendukung penuh karier yang dilakukan sang istri. Berikut potret dan profil Indraguna Sutowo, dikutip dari berbagai sumber dan akun Instagram @therealdisastr dan @maulanaindraguna.

1. Kelahiran 1982

Maulana Indraguna Sutowo

Maulana Indraguna Sutowo lahir pada 4 Agustus 1982. Dia adalah anak dari konglomerat dan pengusaha Adiguna Sutowo dan Indriani.

Maulana Indraguna juga dikenal sebagai cucu dari Ibnu Sutowo, seorang purnawirawan jenderal bintang tiga di era Presiden Soeharto. Dia menikahi Dian Sastro pada 18 Mei 2010 dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Shailendra Naryama Sastraguna Sutowo dan Ishana Ariandra Nariratana Sutowo.

2. Karier

Maulana Indraguna Sutowo

Usia terbilang muda, tapi bisnis yang dilakoninya tak main-main. Ayahnya merupakan pengusaha sukses di balik MRA Group. Perusahaan tersebut membawahi bisnis kuliner, otomotif, media, hingga perhotelan.

Dia pun memulai kariernya sebagai karyawan salah satu anak usaha MRA Group. Pada 2011, dia menjabat sebagai Project Leader Wisma MRA dan menduduki posisi tersebut selama empat tahun.

Pengusaha yang memeluk agama Islam itu menjabat sebagai CEO MRA Group, sejak tahun 2017. Lulusan Bentley University itu juga pernah mengelola butik Paris Hilton di Grand Indonesia Mall hingga menjabat sebagai CEO Ferrari Jakarta, pada 2019.

Halaman:
1 2
      
