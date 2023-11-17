Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tanggal 18 November 2023 Hari Apa? Cek di Sini

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |16:05 WIB
Tanggal 18 November 2023 Hari Apa? Cek di Sini
Ilustrasi tanggal 118 November 2023. (Foto: Freepik)
A
A
A

TANGGAL 18 November 2023 jatuh pada Sabtu. Ada beberapa momen yang diperingati pada hari ini, yakni Hari Korban Bunuh Diri Internasional.

Selain itu, terdapat pula peringatan dan perayaan lain pada hari ini. Berikut beberapa peringatan yang jatuh pada 18 November 2023.

1. Hari Korban Bunuh Diri Internasional

Hari Korban Bunuh Diri Internasional diadakan untuk mengenang mereka yang menjadi korban hingga melakukan aksi bunuh diri. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh banyak hal.

Saat ini, banyak kasus disebabkan karena depresi atau perundungan. Melansir National Today, aksi bunuh diri sejarahnya sudah dari era Yunani Kuno. Di era itu, orang yang dihukum karena kejahatan diizinkan untuk bunuh diri, sehingga bunuh diri dapat diterima dengan syarat tertentu.

Setelah Revolusi Perancis 1789, hukuman pidana untuk percobaan bunuh diri dihapuskan di negara-negara Eropa, tetapi Inggris memerlukan waktu hingga tahun 1961 untuk bergabung dengan hukuman tersebut. Di Indonesia, tidak ada hukum pidana bagi yang melakukan percobaan mencelakai diri sendiri. Tidak heran bila angka kasus bunuh diri terus meningkat.

2. Hari Pekan Kesadaran Antibiotik Sedunia

Halaman:
1 2
      
