Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengenal Gwyneth Paltrow, Mantan Istri Chris Martin yang Jadi Istri Iron Man

Kiswondari , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |07:35 WIB
Mengenal Gwyneth Paltrow, Mantan Istri Chris Martin yang Jadi Istri Iron Man
Gwyneth Paltrow, mantan istri Chris Martin. (Foto: Instagram)
A
A
A

MENGENAL Gwyneth Paltrow, mantan istri Chris Martin vokalis band Coldplay. Gwyneth Paltrow adalah seorang aktris yang telah membintangi puluhan judul film sejak 1992.

Perannya yang sangat populer adalah menjadi pacar dan istri dari Iron Man bernama Pepper Pots. Gwyneth memerankan peran ini dalam beberapa judul film Marvel seperti beberapa seri Iron Man dan Avengers. Bahkan dalam seri terakhirnya, Gwyneth ikut berperang bersama para Avengers dengan mengenakan salah satu kostum Iron Man.

Profil Gwyneth Paltrow

Ingin tahu lebih detil tentang Gwyneth Paltrow? Mari simak profil Gwineth Paltrow, yang dikutip dari berbagai sumber, Jumat (17/11/2023).

Nama lengkapnya adalah Gwyneth Kate Paltrow. Dia lahir di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 27 September 1972. Dia lahir di keluarga campuran Yahudi-Kristen.

Gwyneth

Ayahnya seorang produser dan sutradara bernama Bruce Paltrow dan ibunya adalah aktris Blythe Danner.

Gwyneth memiliki saudara laki-laki Gwyneth bernama Jake Paltrow, juga merupakan sutradara, penulis skenario, dan aktor.

Gwyneth memiliki tinggi badan 175 cm dan memiliki hobi memasak sejak kecil. Bahkan dia pernah membuat buku memasak berjudul Father’s Daughter pada 2011 silam, dia juga memiliki hobi travelling.

Sebelum menikah, Gwyneth sempat menjalin hubungan dengan aktor kenamaan Brad Pitt. Hubungan mereka berlangsung cukup lama yakni 1994-1997. Hubungan ini diakuinya sebagai hubungan paling romantis. Lalu dia berpacaran dengan aktor Ben Affleck pada 1997-1999. Pertemuan Gwyneth dengan dua kekasihnya ini adalah film yang mereka perankan bersama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement