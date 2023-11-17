Mengenal Gwyneth Paltrow, Mantan Istri Chris Martin yang Jadi Istri Iron Man

MENGENAL Gwyneth Paltrow, mantan istri Chris Martin vokalis band Coldplay. Gwyneth Paltrow adalah seorang aktris yang telah membintangi puluhan judul film sejak 1992.

Perannya yang sangat populer adalah menjadi pacar dan istri dari Iron Man bernama Pepper Pots. Gwyneth memerankan peran ini dalam beberapa judul film Marvel seperti beberapa seri Iron Man dan Avengers. Bahkan dalam seri terakhirnya, Gwyneth ikut berperang bersama para Avengers dengan mengenakan salah satu kostum Iron Man.

Profil Gwyneth Paltrow

Ingin tahu lebih detil tentang Gwyneth Paltrow? Mari simak profil Gwineth Paltrow, yang dikutip dari berbagai sumber, Jumat (17/11/2023).

Nama lengkapnya adalah Gwyneth Kate Paltrow. Dia lahir di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 27 September 1972. Dia lahir di keluarga campuran Yahudi-Kristen.

Ayahnya seorang produser dan sutradara bernama Bruce Paltrow dan ibunya adalah aktris Blythe Danner.

Gwyneth memiliki saudara laki-laki Gwyneth bernama Jake Paltrow, juga merupakan sutradara, penulis skenario, dan aktor.

Gwyneth memiliki tinggi badan 175 cm dan memiliki hobi memasak sejak kecil. Bahkan dia pernah membuat buku memasak berjudul Father’s Daughter pada 2011 silam, dia juga memiliki hobi travelling.

Sebelum menikah, Gwyneth sempat menjalin hubungan dengan aktor kenamaan Brad Pitt. Hubungan mereka berlangsung cukup lama yakni 1994-1997. Hubungan ini diakuinya sebagai hubungan paling romantis. Lalu dia berpacaran dengan aktor Ben Affleck pada 1997-1999. Pertemuan Gwyneth dengan dua kekasihnya ini adalah film yang mereka perankan bersama.