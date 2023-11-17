Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Gadis Kecil Ngadu karena Ayahnya Senyumin Teteh-Teteh, Netizen: Gedenya Posesif

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |08:07 WIB
Viral Gadis Kecil Ngadu karena Ayahnya Senyumin Teteh-Teteh, Netizen: Gedenya Posesif
Viral Anak Kecil. (Foto: Instagram)
ANAK-ANAK memang biasanya mengeluarkan isi pikiran mereka begitu saja tanpa berbohong. Mereka seperti spons yang kerap menyerap hal-hal di sekitarnya dengan tingkah polosnya.

Seperti salah seorang gadis mungil yang belakangan viral di jagat maya karena tingkah polosnya yang lucu. Pasalnya, saat pulang dari warung bersama sang ayah, ia tiba-tiba lari menemui ibunya untuk menceritakan tingkah genit ayahnya.

Momen tersebut tampak direkam langsung oleh sang ibu dalam sebuah video yang kini viral di jagat maya. Salah satunya, diunggah oleh akun Instagram @infoduniaa_.

Anak kecil yang mengenakan baju pink itu menceritakan kepada sang ibunda bahwa ayahnya melempar senyum ke seorang perempuan yang ia tak kenal. “Ibu gawat banget. Tadi pas aku beli permen, ibu tadi ayah senyumin teteh-teteh,” ujar gadis kecil itu kepada ibunya.

Viral anak Kecil

Meski sempat dibantah oleh sang ayah, namun, gadis kecil tersebut tampak tetap bersikeras bahwa ayahnya itu telah genit dengan seorang perempuan yang tidak ia kenal.

“Bukan bu temen,” kata si ayah.

“Bukan itu mah bukan temen. Itu mah teteh teteh lagi,” jawab si anak, diiringi ekspresi serius.

“Iya temen ayah teteh teteh,” timpal ayahnya lagi.

“Bukan, itu mah orang lain tapi, pas udah di dalem Gang 4 ada teteh teteh, ayah senyumin teteh teteh,” balas sang anak yang terus mencoba meyakinkan ke ibunya.

Sang ibu yang mendengar lantas hanya menjawabnya dengan ucapan istighfar. Meski sang anak tetap antusias menceritakan kegenitan ayahnya itu.

Bahkan, saking tidak terima dengan kegenitan sang ayah, gadis kecil itu meminta ibunya untuk memarahi dan menyuruh ayahnya itu tidur di tempat lain. “Suruh bilangin bu. Marahin. Biar ayahnya ke mang Asgar bobonya,” kata si anak ketus.

Video tersebut lantas viral dan sukses mendapat beragam reaksi dari netizen. Banyak yang dibuat gemas dengan bakat ghibah dari gadis kecil tersebut.

