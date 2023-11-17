4 Potret Cantik Rinoa Aurora Senduk, Pacar Anak Willy Dozan yang Diduga Dianiaya

NAMA Rinoa Aurora Senduk memang tengah menjadi pembicaraan netizen, setelah speak up tentang kekerasan yang dilakukan oleh pacarnya. Pasalnya, pacarnya adalah Putra aktor senior Willy Dozan, Leon Dozan.

Dugaan Leon Dozan melakukan kekerasan dan pengancaman pada kekasihnya bermula usai akun X bernama @Pai_C1. Dengan menunjukan foto bukti luka lebam ada di tubuh Rinoa. Bahkan ada pula video singkat saat Leon memagang leher kekasihnya dari belakang.

Meski diterpa musibah, MNC Portal Indonesia (MPI) mencoba merangkum 4 potret gemes Rinoa Aurora Senduk, kekasih dari Leon Dozan melalui akun instagram miliknya, berikut ulasannya.

Pakai Gaun Berwarna Pink

Dikutip dalam akun instagram miliknya, Rinoa Aurora Senduk sempat memposting foto, ketika dirinya mengenakan gaun berwarna pink. Ya moment ini, ketika Rinoa tengah berada di salah satu kafe bertipe outdoor dengan panorama gedung-gedung tinggi.

Tampil dengan gaun pink, Rinoa nampak anggun karena dirias make up natural dan sengaja rambutnya diurai. Demi menyempurnakan penampilannya, perempuan kelahiran Manado pada 23 Juli 2004 ini memakai jam tangan mewah serta kalung berada di tangan kirinya.

Outfit ke Pantai

Selain di kafe-kafe berpanorama gedung tinggi, Rinoa Aurora Senduk rupanya berwisata ke pantai. Di salah satu fotonya, Rinoa sempat membagikan foto ketika dirinya berwisata ke salah satu pantai.

Sambil duduk di salah satu fasiltas pantai terbuat dari bambu, Rinoa berswafoto dengan outfit agak sederhana. Dia mengenakan sweater berwarna merah maroon, sekaligus celana jeans pendek.

Untuk urusan make up, Rinoa tampil lebih natural tanpa menggunakan sesuatu berlebihan, untuk merias penampilannya.