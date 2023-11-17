Viral Pria Ini Cari Jodoh di Konser Coldplay, Lupa Kenalan karena Keasyikan Nonton

KONSER Coldplay yang digelar di GBK, Senayan, meninggalkan momen dan cerita unik. Ada para penonton ilegal yang berhasil masuk hingga ada juga yang melamar kekasihnya di konser tersebut.

Nah, baru-baru ini juga viral di media sosial seorang pria yang justru cari jodoh di konser Coldplay. Pasalnya, pria tersebut terlalu larut dalam konser hingga lupa berkenalan, dia pun meminta bantuan warga Twitter untuk mencari perempuan tersebut.

Momen tersebut tampak diunggah langsung oleh pria yang diketahui bernama Umen itu lewat sebuah cuitan di akun X-nya, @umenumen. Dalam cuitan tersebut, Umen mengungkapkan bahwa ia ingin berkenalan dengan seorang perempuan yang awalnya duduk persis di sebelahnya.

Namun, saat Umen selesai foto-foto, ia kemudian kehilangan jejak perempuan yang duduk di sebelahnya itu. Usut punya usut, perempuan tersebut ternyata bertukar posisi tempat duduk.

Sayangnya, Umen tidak mengetahui dan tidak menemukan ke bagian tempat duduk mana perempuan itu pindah. Di cuitannya itu, pria berkacamata ini juga turut membagikan potret selfie dirinya saat duduk di bangku bernomor 62 itu.

Karena itu, ia lantas mencoba keajaiban dan bantuan dari netizen di Twitter untuk membantunya menemukan sosok perempuan idaman hatinya itu.

“#TwitterDoYourMagic Buat teteh yg duduk di sebelah saya: Cat 3 Door 43 Row 10 Seat 62 (dia tukeran duduk jelang akhir konser),” tulis Umen.

“Saya mau kenalan sehabis konser #ColdplayInJakarta, tapi kelupaan dan gak sempat. Kalau kamu baca ini, boleh kenalan Kalau gak boleh, abaikan aja,” lanjutnya.