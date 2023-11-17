Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pria Ini Cari Jodoh di Konser Coldplay, Lupa Kenalan karena Keasyikan Nonton

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |07:06 WIB
Viral Pria Ini Cari Jodoh di Konser Coldplay, Lupa Kenalan karena Keasyikan Nonton
Konser Coldplay. (Foto: MNC)
A
A
A

KONSER Coldplay yang digelar di GBK, Senayan, meninggalkan momen dan cerita unik. Ada para penonton ilegal yang berhasil masuk hingga ada juga yang melamar kekasihnya di konser tersebut.

Nah, baru-baru ini juga viral di media sosial seorang pria yang justru cari jodoh di konser Coldplay. Pasalnya, pria tersebut terlalu larut dalam konser hingga lupa berkenalan, dia pun meminta bantuan warga Twitter untuk mencari perempuan tersebut.

Momen tersebut tampak diunggah langsung oleh pria yang diketahui bernama Umen itu lewat sebuah cuitan di akun X-nya, @umenumen. Dalam cuitan tersebut, Umen mengungkapkan bahwa ia ingin berkenalan dengan seorang perempuan yang awalnya duduk persis di sebelahnya.

Namun, saat Umen selesai foto-foto, ia kemudian kehilangan jejak perempuan yang duduk di sebelahnya itu. Usut punya usut, perempuan tersebut ternyata bertukar posisi tempat duduk.

Sayangnya, Umen tidak mengetahui dan tidak menemukan ke bagian tempat duduk mana perempuan itu pindah. Di cuitannya itu, pria berkacamata ini juga turut membagikan potret selfie dirinya saat duduk di bangku bernomor 62 itu.

Karena itu, ia lantas mencoba keajaiban dan bantuan dari netizen di Twitter untuk membantunya menemukan sosok perempuan idaman hatinya itu.

Viral Konser Coldplay

“#TwitterDoYourMagic Buat teteh yg duduk di sebelah saya: Cat 3 Door 43 Row 10 Seat 62 (dia tukeran duduk jelang akhir konser),” tulis Umen.

“Saya mau kenalan sehabis konser #ColdplayInJakarta, tapi kelupaan dan gak sempat. Kalau kamu baca ini, boleh kenalan Kalau gak boleh, abaikan aja,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement