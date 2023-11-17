Kini Melanda Dunia, Tahukah Kamu Umpatan Bangsat Sebenarnya Nama Asli Kutu Busuk

KUTU busuk yang sebelumnya melanda kota-kota di Prancis kini makin mendunia. Pada awalnya Paris dan kota-kota Prancis lainnya dilanda wabah kutu busuk.

Hal ini juga memicu gelombang insektofobia dan menimbulkan pertanyaan tentang kesehatan dan keselamatan selama Olimpiade tahun depan. Faktanya penampakan kutu busuk telah meningkat selama beberapa minggu terakhir.

“Setiap akhir musim panas kita melihat peningkatan besar jumlah kutu busuk,” kata Jean-Michel Berenger, Ahli Entomologi di rumah sakit utama Marseille dan pakar les punaises, sebutan untuk kutu busuk, terkemuka di Prancis.

“Itu karena orang-orang telah berpindah-pindah selama Juli dan Agustus, dan mereka membawa kutu busuk itu kembali ke dalam bagasi. Akibatnya terjadi peningkatan musiman kutu busuk lebih besar dibandingkan tahun lalu.”

Tak lama kemudian, menyusul Ibu Kota Korea Selatan, Seoul diserang oleh kutu busuk. Pemerintah Metropolitan Seoul meningkatkan kewaspadaan sejak Minggu 5 Oktober 2023 setelah ditemukan 17 kasus serangan kutu busuk.

Ini membuat warga Korsel panik. Apalagi Seoul merupakan Ibu Kota padat penduduk sehingga diprediksi penyebaran kutu busuk akan lebih cepat.

Dilansir dari Koreaboo, pemerintah kota telah mengalokasikan dana sebesar 500 juta Korea won atau senilai kurang lebih Rp5,9 miliar demi operasi di seluruh kota yang bertujuan untuk memberantas serangan kutu terutama di kota dengan kondisi sanitasi yang buruk.

Strategi ini untuk memberikan edukasi kepada warga tentang kutu busuk, terutama di daerah yang kondisi sanitasinya di bawah standar. Penduduk di daerah-daerah ini akan menerima daftar periksa mandiri beserta desinfektan untuk membekali diri mereka terhadap kemungkinan serangan.

Cara ini juga untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat mengenai penyebaran kutu.

Kini menyusul Singapura yang merupakan tetangga Indonesia dilanda wabah kutu busuk. Hal ini diketahui berdasarkan laporan yang terus berdatangan dari beberapa perusahaan pengendali hama di negara tersebut.

Manajer penjualan perusahaan Aardwolf Pestkare, Pierce Chan, menyebutkan, ada peningkatan kasus ini diprediksi mencapai 20 hingga 30 persen di kuartal pertama 2024 jelang musim liburan. Saat ini, kasus ini sendiri telah meningkat sekitar 40 persen.

Hal senada juga diungkapkan oleh ahli entomologi di perusahaan Pestbusters Joachim Lee. Dia mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu enam bulan terakhir terdapat peningkatan yang drastis terkait kasus kutu busuk ini.

“Jumlah kasus kutu busuk terus meningkat dan saya menduga jumlahnya mungkin masih sedikit meningkat, karena musim liburan sudah dekat," ujar Lee, dilansir dari Channel News Asia.

Nah, tahukah Anda, umpatan bangsat sebenarnya berasal dari sebuah hewan, yakni kutu busuk itu sendiri.