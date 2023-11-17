Matty Healy Terlilit Kabel Mikrofon hingga Nyaris Tak Bisa Bernapas

VOKALIS band asal Inggris The 1975, Matty Healy melakukan aksi konyol yang membahayakan keselamatan dirinya sendiri. Belum lama ini, beredar video Matty yang nyaris cedera akibat terlilit kabel mikrofonnya sendiri.

Video itu viral usai diunggah akun TikTok, @ranchg0d. Rekaman tersebut memerlihat Matty yang tengah asyik di atas panggung tiba-tiba melakukan atraksi dengan memutar-mutar mikrofon berkabelnya ke udara.

Mulanya, Matty terlihat hanya iseng melakukan aksi panggung itu. Dia pun mencoba memutar mikrofon tersebut dengan bersemangat. Siapa sangka, aksi pria yang sempat diisukan pacaran dengan Taylor Swift ini justru terlilit kabel mikrofonnya sendiri. Terlihat kabel tersebut langsung melikit leher Matty.

Matty pun terlihat kesulitan bernapas saat kabel tersebut melilit lehernya. Hingga akhirnya dia berlari ke belakang dan berusaha melepas lilitan kabel tersebut. Video Matty Healy terlilit kabel mikrofonnya sendiri itu viral di sosial media dan sudah mendapat lebih dari 700 ribu likes.