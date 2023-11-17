Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Bolehkah Pasien Tuberkulosis Berolahraga? Ini Penjelasan Dokter

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |11:29 WIB
Bolehkah Pasien Tuberkulosis Berolahraga? Ini Penjelasan Dokter
Bolehkah pasien tuberkulosis berolahraga? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

OLAHRAGA merupakan aktivitas fisik yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Seseorang diharuskan rutin olahraga minimal 30 menit setiap hari.

Lantas bagiamana dengan pasien tuberkulosis atau TB, bolehkah berolahraga?

Mengingat tuberkulosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus mycobacterium tuberculosis, yang menyebabkan penderitanya mengalami batuk kronik. Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K) mengatakan pasien pasien TB boleh berolahraga asal memperhatikan beberapa hal.

Pasien tuberkulosis

“Pasien tuberkulosis boleh berolahraga ya, tapi harus lihat kondisinya dulu. Kalau penyakit TB-nya sedang parah seperti sesak napas dan batuk darah, maka jangan olahraga dulu. Justru harus istirahat,” ujarnya seperti dikutip dari cuitan di akun X atau Twitter @erlinaburhan, Jumat (17/11/2023).

Dokter Erlina menjelaskan sebaiknya pulihkan diri dengan minum obat teratur, makan bergizi dan seimbang. Begitu staminanya sudah membaik, maka olahraga sangat dianjurkan. Selain itu juga harus pilih olahraga yang tepat

“Pilih olahraga yang bisa ditolerir oleh tubuh. Jangan olahraga yang membuat jadi capek dan lelah, lalu berujung tambah berat sakitnya ya. Tujuan dari olahraga kan untuk menjaga kebugaran,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/481/3014290/angka-kematian-tuberkulosis-india-menurun-ini-hal-yang-wajib-dipelajari-indonesia-ZMnwIM9Ij4.jpg
Angka Kematian Tuberkulosis India Menurun, Ini Hal yang Wajib Dipelajari Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/481/2989192/pengobatan-tb-kini-bisa-lebih-cepat-cukup-dilakukan-selama-4-bulan-8dsj4gGJt9.jpg
Pengobatan TB Kini Bisa Lebih Cepat, Cukup Dilakukan Selama 4 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/481/2988446/kasus-tuberkulosis-di-indonesia-meningkat-77-persen-ini-langkah-kemenkes-FplMmu8J6J.jpg
Kasus Tuberkulosis di Indonesia Meningkat 77 Persen, Ini Langkah Kemenkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/481/2988422/usaid-berikan-obat-terapi-pencegahan-tuberkulosis-untuk-indonesia-gelontorkan-dana-hingga-rp24-miliar-NacXIc3TCY.jpg
USAID Berikan Obat Terapi Pencegahan Tuberkulosis untuk Indonesia, Gelontorkan Dana hingga Rp24 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/24/481/2987603/ahli-kesehatan-ungkap-pentingnya-vaksinasi-tb-baru-mampu-mempercepat-pengobatan-sbkuMjA9sr.jpg
Ahli Kesehatan Ungkap Pentingnya Vaksinasi TB Baru, Mampu Mempercepat Pengobatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/24/481/2987588/dokter-paru-ungkap-kesulitan-dalam-menangani-pasien-tb-di-lombok-utara-Lm4kd9RaEJ.jpg
Dokter Paru Ungkap Kesulitan dalam Menangani Pasien TB di Lombok Utara
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement