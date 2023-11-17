Bolehkah Pasien Tuberkulosis Berolahraga? Ini Penjelasan Dokter

OLAHRAGA merupakan aktivitas fisik yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Seseorang diharuskan rutin olahraga minimal 30 menit setiap hari.

Lantas bagiamana dengan pasien tuberkulosis atau TB, bolehkah berolahraga?

Mengingat tuberkulosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus mycobacterium tuberculosis, yang menyebabkan penderitanya mengalami batuk kronik. Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K) mengatakan pasien pasien TB boleh berolahraga asal memperhatikan beberapa hal.

“Pasien tuberkulosis boleh berolahraga ya, tapi harus lihat kondisinya dulu. Kalau penyakit TB-nya sedang parah seperti sesak napas dan batuk darah, maka jangan olahraga dulu. Justru harus istirahat,” ujarnya seperti dikutip dari cuitan di akun X atau Twitter @erlinaburhan, Jumat (17/11/2023).

Dokter Erlina menjelaskan sebaiknya pulihkan diri dengan minum obat teratur, makan bergizi dan seimbang. Begitu staminanya sudah membaik, maka olahraga sangat dianjurkan. Selain itu juga harus pilih olahraga yang tepat

“Pilih olahraga yang bisa ditolerir oleh tubuh. Jangan olahraga yang membuat jadi capek dan lelah, lalu berujung tambah berat sakitnya ya. Tujuan dari olahraga kan untuk menjaga kebugaran,” tuturnya.