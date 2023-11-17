Tips Mengobati Luka agar Cepat Sembuh, Dicoba Yuk!

SIAPAPUN bisa terluka akibat jatuh atau menabrak sebuah benda. Luka sekecil apapun jangan diabaikan dan harus lekas diobati.

Namun ada sejumlah faktor yang mempengaruhi sebuah luka jadi lama sembuh dan berbekas.

Dr Ugi Sugiri, Sp.EM, Dokter Spesialis Darurat Medik mengatakan, untuk bisa mempercepat pemulihan luka dan meminimalisir bekasnya maka harus ada beberapa hal harus dilakukan.

Saat seseorang terjatuh, ujar Dokter Ugi, ia menyarankan segera membersihkan luka. Pembersihan luka dengan air mengalir, bukan air dingin tapi air biasa. Kemudian, bisa dilanjutkan dengan memberikan obat antiseptik, atau alkohol.

"Pertama adalah membersihkan kotoran berupa pasir, darah atau lainnya. Kemudian luka diberikan antiseptik, disarankan memilih yang ada kandungan povidone lodine agar cepat mengatasi kuman dan anti inflamasi," jelas dr Ugi.

Lebih lanjut faktor penentunya usia, ia menjelaskan, semakin tua seseorang cenderung lebih lama penyembuhan lukanya dan meninggalkan bekas luka. Dibandingkan, masih saat usia muda dan ia mendorong agar banyak mengonsumsi protein.

Nutrisi yang mendukung dari dalam untuk proses cepat pemulihan luka, katanya. Lalu, ia mengingatkan agar anda senantiasa menjaga luka jangan sampai mengalami luka kembali atau second injury, dan terakhir ia mengingatkan apakah Anda memiliki penyakit bawaan (komorbid).

"Nutrisi jadi jangan sampai kita asupannya berkurang terutama protein, makanlah protein sebanyaknya mungkin pada saat kita muda itu kan bagus, itu bisa memulihkan luka dengan cepat," katanya.