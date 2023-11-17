Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Obat Herbal untuk Menurunkan Kolesterol, Salah Satunya Rosemary

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |04:33 WIB
5 Obat Herbal untuk Menurunkan Kolesterol, Salah Satunya Rosemary
Kolesterol tinggi. (Foto: Lincoln urgent care)
A
A
A

PUNYA kolesterol tinggi di dalam tubuh bikin badan terasa tak nyaman. Apalagi kolesterol tinggi bisa menyebabkan penyumbatan aliran darah, stroke bahkan serangan jantung.

Oleh karena itu jika mengalami kolesterol tinggi, sebaiknya segera diturunkan. Hal ini untuk mencegah keparahan penyakit.

Dikutip dari Medicalnewstoday, berikut ini sejumlah obat herbal yang bisa menurunkan kadar kolesterol tinggi.

 kunyit

1. Kunyit

Kunyit merupakan bumbu alami yang biasa digunakan untuk menambah rasa masakan di daerah Asia hingga Timur Tengah. Memiliki warna kuningnya yang khas dan profil rasa yang bersahaja. Beberapa juga menggunakannya dalam pengobatan tradisional untuk berbagai potensi manfaat kesehatan.

Para peneliti menemukan bahwa kunyit dan kurkumin dapat melindungi pasien yang berisiko terkena penyakit kardiovaskular dengan meningkatkan kadar lipid serum.

 BACA JUGA:

2. Rosemary

Rosemary mungkin juga memiliki beberapa efek positif pada kadar kolesterol seseorang. Menurut sebuah penelitian pada tahun 2014, orang yang mengonsumsi 2, 5, atau 10 gram bubuk rosemary setiap hari mengalami penurunan kadar kolesterol total. Mereka menjelaskanm, tumbuhan ini dapat membantu mengurangi risiko penyakit kardiovaskular dan kondisi kronis lainnya.

 BACA JUGA:

3. Ekstrak Daun Artichoke

Penderita kolesterol bisa mencoba untuk mengkonsumsi artichoke, artichoke dapat mempengaruhi kadar kolesterol. Artichoke juga biasa di gunakan untuk serangkain diet sehat seperti diet Mediterania.

Para peneliti menyatakan bahwa menggunakan suplemen ekstrak daun artichoke dapat bekerja dalam kombinasi dengan terapi penurun lipid, khususnya pada mereka yang mengalami hiperlipidemia. Ini adalah saat tubuh seseorang memiliki kelebihan lemak seperti kolesterol dan trigliserida.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/482/3185954//muldi-e5Go_large.jpg
Komedian Mudy Taylor Meninggal Dunia, Ini Penjelasan soal Kolesterol yang Dikeluhkannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/482/3182811//in_haler-Z4YH_large.jpg
Inhaler Thailand yang Diklaim Herbal Di-blacklist BPOM RI, Ternyata Tak Berizin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/482/3176543//tomat-Ab92_large.jpg
5 Manfaat Makan Tomat, Salah Satunya Turunkan Kolesterol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/298/3175785//minyak_goreng-j0AP_large.jpg
Mitos vs Fakta: Minyak Goreng dan Kesehatan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/482/3173908//jantung-ghfk_large.jpg
Kebiasaan Jajan Manis dan Junkfood Bikin Sakit Jantung di Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/482/3171679//jajanan_pasar-WTKp_large.jpg
Hati-Hati, Ini Jajanan Pasar yang Mengandung Kolesterol Tinggi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement