5 Obat Herbal untuk Menurunkan Kolesterol, Salah Satunya Rosemary

PUNYA kolesterol tinggi di dalam tubuh bikin badan terasa tak nyaman. Apalagi kolesterol tinggi bisa menyebabkan penyumbatan aliran darah, stroke bahkan serangan jantung.

Oleh karena itu jika mengalami kolesterol tinggi, sebaiknya segera diturunkan. Hal ini untuk mencegah keparahan penyakit.

Dikutip dari Medicalnewstoday, berikut ini sejumlah obat herbal yang bisa menurunkan kadar kolesterol tinggi.

1. Kunyit

Kunyit merupakan bumbu alami yang biasa digunakan untuk menambah rasa masakan di daerah Asia hingga Timur Tengah. Memiliki warna kuningnya yang khas dan profil rasa yang bersahaja. Beberapa juga menggunakannya dalam pengobatan tradisional untuk berbagai potensi manfaat kesehatan.

Para peneliti menemukan bahwa kunyit dan kurkumin dapat melindungi pasien yang berisiko terkena penyakit kardiovaskular dengan meningkatkan kadar lipid serum.

2. Rosemary

Rosemary mungkin juga memiliki beberapa efek positif pada kadar kolesterol seseorang. Menurut sebuah penelitian pada tahun 2014, orang yang mengonsumsi 2, 5, atau 10 gram bubuk rosemary setiap hari mengalami penurunan kadar kolesterol total. Mereka menjelaskanm, tumbuhan ini dapat membantu mengurangi risiko penyakit kardiovaskular dan kondisi kronis lainnya.

3. Ekstrak Daun Artichoke

Penderita kolesterol bisa mencoba untuk mengkonsumsi artichoke, artichoke dapat mempengaruhi kadar kolesterol. Artichoke juga biasa di gunakan untuk serangkain diet sehat seperti diet Mediterania.

Para peneliti menyatakan bahwa menggunakan suplemen ekstrak daun artichoke dapat bekerja dalam kombinasi dengan terapi penurun lipid, khususnya pada mereka yang mengalami hiperlipidemia. Ini adalah saat tubuh seseorang memiliki kelebihan lemak seperti kolesterol dan trigliserida.