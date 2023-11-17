5 Penyebab Sakit Kepala Tak Kunjung Sembuh

SAAT sakit kepala kumat rasanya kepala terasa nyeri. Hal ini sangat mengganggu aktvitas, apalagi jika sedang bekerja.

Sakit kepala bisa berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari. Jika sakit kepala tidak kunjung sembuh meskipun sudah diobati, bisa jadi itu adalah tanda kondisi medis yang lebih serius.

Melansir dar Medical News Today, berikut penyebab sakit kepala tak kunjung sembuh yang tidak banyak orang tahu,

1. Migrain Berkepanjangan

Beberapa orang mengalami migrain serius sampai 72 jam. Kondisi migrain berkepanjangan seperti ini dikenal dengan migrainosus. Karakteristik yang menentukan seseorang terkena migrainosus adalah durasi migrainnya.

Migrainosus sulit untuk sembuh dengan mengkonsumsi obat migrain standar. Episode seseorang mengalami migrainosus biasanya dapat diprediksi.

2. Mengalami Cedera pada Kepala

Seseorang yang mengalami cedera otak (TBI) atau gegar otak akan mengalami sakit kepala. Cedera akan berkembang setelah seseorang menerima benda tumpul atau luka pada kepala.

Beberapa gejala cedera otak seperti pupil membesar, muntah, perubahan perilaku, sakit kepala berkepanjangan, sampai kehilangan kesadaran. Untuk itu, carilah segera bantuan medis setelah mengalami cedera.

3. Stres

Mengalami stress berlebihan memicu sakit kepala yang berlangsung lebih dari sehari. Sakit kepala bisa lebih buruk pada seseorang yang terkena gangguan panik.