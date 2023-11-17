Pengidap Diabetes, Ini 7 Sayuran yang Bagus untuk Kamu

PENGIDAP diabetes harus memilih berbagai jenis makanannya untuk dikonsumsi dengan baik. Sebab jika tidak memilih-milih bisa berbahaya bagi kesehatan tubuhnya.

Sejumlah makanan tidak boleh dimakan pengidap diabetes karena bisa meningkatkan kadar gula darah dengan cepat.

Lalu sayuran apa saja yang dapat di konsumsi dan bagus untuk penderita diabetes?

1. Tomat

Sayuran yang satu ini mengandung lycopene tinggi, merupakan senyawa yang dapat menurunkan resiko penyakit seperti jantung dan kanker tertentu, serta membantu mengontrol kadar glukosa darah.

2. Timun

Timun merupakan sayuran yang tinggi air dan dapat membantu kita tetap terhidrasi. Dalam jurnal Molecules 2022 menemukan tanaman keluarga Cucurbitaceae yang termasuk mentimun dapat menurunkan dan mengontrol kadar gula darah.

3. Selada

Semua jenis selada memiliki tinggi serat dan air serta terdapat Vitamin K, yang penting untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. Selada juga dapat membantu memperlambat penyerapan sehingga berkontribusi pada pengendalian gula darah.

4. Wortel

Wortel merupakan makanan yang memiliki serat tinggi dan mengenyangkan serta kaya akan vitamin A yang membantu kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan mata. Dengan serat wortel dapat membantu merasa kenyang dan bagus untuk dikonsumsi penderita diabetes.