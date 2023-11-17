3 Manfaat Rebung bagi Kesehatan, Bisa Jadi Menu untuk Turunkan Berat Badan

SEJUMLAH makanan Asia memanfaatkan rebung sebagai bahan utamanya. Makanan ini seringkali disantap dengan cara direbus dengan tekstur yang lembut namun tetap renyah.

Makanan ini juga kaya akan nutrisi di dalamnya, seperti serat, tembaga, serta vitamin B6 dan E. Tak heran jika makanan ini memiliki segudang manfaat bagi kesehatan tubuh.

Lantas apa saja manfaat rebung bagi kesehatan tubuh? Merangkum dari Healthline, Jumat (17/11/2023), berikut ulasannya.

1. Meningkatkan kesehatan usus

Rebung adalah sumber serat yang baik. Serat dapat meningkatkan keteraturan dan bahkan melindungi terhadap masalah seperti wasir, divertikulitis, dan kanker kolorektal. Menurut penelitian tabung reaksi, rebung juga bertindak sebagai prebiotik, yang berarti menyediakan bahan bakar bagi bakteri menguntungkan di usus Anda.

Penelitian menunjukkan bahwa mikrobioma usus Anda mungkin memainkan peran penting dalam kesehatan dan penyakit serta dapat membantu mencegah kondisi seperti penyakit jantung, kanker, diabetes tipe 2, depresi, dan obesitas.