HOME WOMEN HEALTH

Igor Saykoji Buktikan Manfaat Olahraga bagi Kesehatan, Bikin Tambah Muda dan Kurangi Berat Badan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |21:04 WIB
Igor Saykoji Buktikan Manfaat Olahraga bagi Kesehatan, Bikin Tambah Muda dan Kurangi Berat Badan
Igor Saykoji tunjukkan perbedaan wajahnya di paspor. (Foto: Instagram @saykoji)
IGNATIUS Rosoinaya Penyami atau biasa lebih dikenal dengan nama Igor Saykoji belum lama ini membagikan potret dirinya di sosial media Twitter. Dalam postingan itu, pelantun Online ini memerlihatkan perbedaan foto KTP dan pasport-nya dari waktu ke waktu.

Igor memerlihatkan struktur wajahnya yang berbeda berkat rajin berolahraga. Ya terbukti kini badan Igor mengalami penyusutan yang sangat signifikan dibandingkan sebelumnya.

“Olaharaga beneran bikin tambah muda,” tulis Saykoji dikutip MNC Portal Indonesia, Jumat (17/11/2023).

Foto KTP pria yang akrab disapa Igor pun memerlihatkan struktur wajahnya yang bulat. Berbeda dengan foto terbaru di pasport-nya, Igor justru terlihat lebih tirus menandakan bobot tubuhnya yang berkurang berkat aktif olahraga.

Igor Saykoji

Tak dipungkiri, pria 40 tahun ini pun terlihat lebih muda berkat bobotnya yang turun manfaat dari rajin berolahraga. Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Jumat (17/11/2023), Saykoji dikenal mulai aktif berolahraga dan kerap membagikannya di sosial media.

Olahraga yang biasa dilakukan pun mulai dari angkat beban hingga lari marathon. Dia pun pernah membagikan momen berhasil menyelesaikan lari sejauh lima kilometer dalam waktu 59 menit.

Halaman:
1 2
      
