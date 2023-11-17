5 Menu untuk Mencegah Anak Stunting, Jangan Cuma Diberi Tahu dan Tempe

SAAT ini program pencegahan stunting di wilayah Kota Depok menuai kritik keras dari masyarakat. Sebab menu yang disajikan dengan anggaran Rp18 ribu per paket hanya berupa nasi, kuah sop, dan tahu rebus. Menu yang sangat sederhana dan kurang protein.

Dokter sekaligus Epidemiolog dari Univeristas, dr Dicky Budiman menjelaskan kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, ditambah sistem manajemen Indonesia yang juga bisa dikatakan masih berantakan. Oleh karena itu menu mencegah stunting pada anak harus diperbaiki.

Lalu apa saja sih makanan yang mencegah anak stunting?

Dikutip dari Yamkes Kemkes, ada sejumlah makanan sehat untuk mencegah anak-anak stunting, apa saja?

1. Telur ternyata juga dapat mencegah stunting, salah satunya dengan menambahkan 1 butir telur pada menu harian baik itu untuk ibu hamil, ibu menyusui maupun balita.

2. Tempe dan tahu makanan berbahan dasar kedelai. Dengan kandungan protein setiap 100 gram untuk tempe kurang lebih sebesar 14 gram dan 100 gram tahu sebesar 10,9 gram.

BACA JUGA:

3. Kacang-kacangan, salah satunya kacang hijau yang setiap 100 gramnya memiliki kandungan protein sebesar 8,7 gram yang banyak digunakan sebagai PMT pada Posyandu Balita.