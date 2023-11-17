Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Waspada Toxic Relationship, Ini 3 Bahaya yang Mengintai

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |11:14 WIB
Waspada Toxic Relationship, Ini 3 Bahaya yang Mengintai
Waspada bahaya toxic relationship. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

TOXIC relationship menjadi salah satu hal yang paling tidak diharapkan dalam menjalin hubungan. Sayangnya terkadang baik pelaku dan korban sama-sama tidak menyadari jika diri mereka dalam lingkaran toxic relationship.

Kebanyakan toxic relationship itu terjadi secara bertahap. Jika dibiarkan terus-menerus kondisi ini akan berpengaruh pada kesehatan mental seseorang lho.

Merangkum dari Prime Behavioral Health, Jumat (17/11/2023) berikut dampak toxic relationship bagi kesehatan mental seseorang.

1. Depresi

Dan pastinya seseorang yang menjalani toxic relationship akan mudah depresi. Tingkat keparahan depresi bisa bermacam-macam, mulai dari merasa sedih. Pikiran tersebut dapat berkembang menjadi pikiran untuk menyakiti diri sendiri dan ketidakmampuan melakukan hal-hal penting dalam kehidupan sehari-hari.

Toxic Relationship

Depresi adalah masalah kesehatan mental yang serius dan tidak boleh diabaikan atau dianggap enteng.

Halaman:
1 2
      
