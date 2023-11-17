5 Tips Bijak Konsumsi Lemak dari Ade Rai agar Tetap Sehat

BINARAGAWAN Ade Rai membagikan tips bijak dalam mengonsumsi lemak. Perlu diketahui, lemak adalah salah satu nutrisi penting yang diperlukan oleh tubuh untuk berfungsi dengan optimal.

Meskipun sering dianggap sebagai penyebab kenaikan berat badan, kenyataannya adalah bahwa tidak semua lemak diciptakan sama.

Namun penting untuk mengadopsi pendekatan yang bijak dalam konsumsi lemak untuk mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Berikut adalah 5 tips bijak dalam mengonsumsi lemak ala Ade Rai,

1. Pilihlah Lemak Alami Bukan yang Olahan

Lemak alami adalah lemak yang didapatkan secara natural seperti dari ikan,butter, kuning telur, buah zaitun, kelapa, alpukat, kacang-kacangan bahkan biji coklat yang menghasilkan lemak alami. Sedangkan lemak olahan yaitu bisa dari corn oil, canola oil, soy oil, sunflower oil, dan minyak goreng ataupun margarin.

2. Pilihlah sumber lemak dari protein

Untuk mendapatkan sumber lemak alami bisa didapatkan dari protein, contohnya dari ikan dan seafood, ayam maupun telur. Semuanya menyehatkan asal tidak dikonsumsi berlebihan.

BACA JUGA:

3. Hindari kolaborasi lemak dan karbohidrat

Kita mendapatkan energi dari lemak dan karbohidrat namun sebaiknya Anda memilih salah satu dari keduanya untuk menjaga asupan lemak yang dikonsumsi tubuh. Contohnya jika anda mengkonsumsi daging merah maka lemah sudah tinggi sehingga diimbangi dengan konsumsi karbo dikurangi. Hindari atau kurangi kolaborasi konsumsi lemak dan karbohidrat.