HOME WOMEN HEALTH

Sederet Manfaat Mayones bagi Kesehatan Rambut, Bisa Cegah Ketombe Lho!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |09:30 WIB
Sederet Manfaat Mayones bagi Kesehatan Rambut, Bisa Cegah Ketombe Lho!
Manfaat mayones bagi kesehatan rambut. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MAYONES menjadi salah satu saus yang kerap hadir pada sejumlah jenis makanan. Rasanya yang khas dengan sedikit rasa asam di dalamnya mampu membuat masakan menjadi lebih nikmat.

Namun tahukah Anda ternyata mayones memiliki banyak manfaat bagi rambut dan kulit kepala lho. Bahkan saus ini juga bisa menjaga kesehatan rambut dan menghindari kebotakan. Merangkum dari laman Healthshots, Jumat (17/11/2023) yuk simak manfaatnya.

1. Menghidrasi rambut kering

Mayones terbuat dari campuran telur, minyak canola dan kedelai, kuning telur, cuka, dan jus lemon. Perpaduan tersebut dapat membantu menghidrasi dan menyehatkan rambut serta kulit kepala. Maka dari itu, mayones sangat cocok diaplikasikan pada rambut kering.

2. Memperbaiki tekstur rambut

Manfaat mayones bagi rambut

Jika ingin mendapatkan rambut yang lembut, berkilau, dan halus,cobalah untuk menggunakan mayones sebagai masker rambut. Sebab, di dalam mayones terkandung protein, vitamin, dan asam lemak yang membuat rambut menjadi lebih berkilau serta memperbaiki tekstur keseluruhan rambut. Bahkan kandungan tersebut mampu menghambat pertumbuhan uban.

3. Membantu pertumbuhan rambut

Mayones diketahui mengandung asam amino yang disebut L-sistein. Kandungan ini berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan rambut. Selain itu, adanya kandungan telur berprotein tinggi dalam mayones membantu memperkuat dan menebalkan folikel rambut.

4. Membasmi kutu rambut

Mayones dapat membunuh kutu yang berada di rambut serta meredakan rasa gatal dan iritasi di kulit kepala karena kutu. Selain itu, mayones juga bisa menutrisi dan menjaga kulit kepala agar tetap lembab sehingga mencegah kutu kembali berkembangbiakndi rambut. 

Halaman:
1 2
      
