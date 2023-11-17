Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

6 Manfaat Tidur bagi Kesehatan Manusia, Pastikan Anda Cukup Istirahat

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |08:30 WIB
6 Manfaat Tidur bagi Kesehatan Manusia, Pastikan Anda Cukup Istirahat
TIDUR menjadi suatu kegiatan wajib yang harus dilakukan setiap orang. Namun tuntutan pekerjaan serta kebiasaan buruk membuat banyak masyarakat kehilangan jam tidur idealnya.

Penelitian menunjukkan bahwa tidur yang berkualitas secara teratur dapat membantu memperbaiki segala macam masalah, mulai dari gula darah hingga kemampuan otak. Oleh sebab itu, disarankan setiap orang mendapatkan jam tidur idealnya.

Merangkum dari WebMD, Jumat (17/11/2023) berikut manfaat tidur bagi kesehatan manusia. Yuk disimak!

1. Meningkatkan Suasana Hati

Hal lain yang dilakukan otak Anda saat tidur adalah memproses emosi Anda. Pikiran Anda membutuhkan waktu ini untuk mengenali dan bereaksi dengan cara yang benar. Jika Anda memiliki waktu tidur yang singkat, Anda cenderung memiliki lebih banyak reaksi emosional negatif dan lebih sedikit reaksi emosional positif.

Kurang tidur kronis juga dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan mood. Sebuah penelitian besar menunjukkan bahwa ketika Anda menderita insomnia, Anda lima kali lebih mungkin mengalami depresi, dan kemungkinan Anda mengalami gangguan kecemasan atau panik bahkan lebih besar.

Manfaat Tidur

2. Jantung Lebih Sehat

Saat Anda tidur, tekanan darah Anda turun, sehingga jantung dan pembuluh darah mendapatkan sedikit istirahat. Semakin sedikit tidur yang Anda dapatkan, semakin lama tekanan darah Anda bertahan selama siklus 24 jam. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan penyakit jantung, termasuk stroke.

3. Mempertajam Daya Ingat Otak

Saat Anda kurang tidur, Anda mungkin akan kesulitan mengingat sesuatu dengan sangat detail. Hal ini dikarenakan tidur sangat berperan besar dalam pembelajaran dan ingatan. Tanpa tidur yang cukup, akan sulit untuk fokus dan menerima informasi baru.

4. Memperkuat Sistem Kekebalan Tubuh

Untuk membantu tubuh menangkal penyakit, sistem kekebalan akan mengidentifikasi bakteri dan virus berbahaya di tubuh dan menghancurkannya. Kurang tidur yang terus-menerus mengubah cara kerja sel kekebalan Anda. Penyakit ini mungkin tidak menyerang dengan cepat, dan Anda bisa lebih sering sakit.

Istirahat malam yang baik dapat membantu Anda menghindari perasaan lelah dan letih, serta menghabiskan hari-hari di tempat tidur saat tubuh Anda mencoba pulih.

Halaman:
1 2
      
