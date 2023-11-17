Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Bahan Alami Ini Efektif Hilangkan Bau Mulut, Bikin Makin Percaya Diri!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |07:30 WIB
5 Bahan Alami Ini Efektif Hilangkan Bau Mulut, Bikin Makin Percaya Diri!
Bahan alami penghilang bau mulut. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BAU mulut ketika bangun tidur atau setelah makan kerap membuat seseorang tidak percaya diri. Namun, tidak perlu khawatir, sebab hal tersebut bisa diatasi dengan mudah.

Ya, beberapa penyegar mulut alami yang bisa membantu menghilangkan bau. Anda juga tidak perlu repot untuk mencarinya, karena banyak terapat di sekeliling Anda.

Merangkum dari Times Of India, Jumat (17/11/2023), berikut bahan-bahan alami yang bisa bantu hilangkan bau mulut?

1. Air mineral

Kurang asupan air dalam sehari juga bisa membuat mulut berbau. Hal ini karena air memiliki peran penting untuk membantu mengeluarkan bakteri dari mulut dan juga mencegahnya berkembang biak di mulut.

membantu menjaga nafas tetap segar. Jadi, jika merasa napas berbau, minumlah banyak air setiap hari. Kamu juga bisa memeras setengah lemon dalam air untuk bantu segarkan mulut.

2. Madu dan kayu manis

Bau Mulut

Baik madu dan kayu manis memiliki sifat anti-inflamasi dan anti-bakteri yang kuat. Keduanya dapat membantu mengurangi pertumbuhan bakteri di mulut dan menjaga kesehatan kesehatan gusi.

Untuk mengaplikasikan dua bahan ini, campurkan madu dan bubuk kayu manis menjadi satu hingga membentuk pasta. Kemudian gunakanlah sebagai sikat gigi.

Cara tersebut mampu mengurangi risiko kerusakan gigi, pendarahan gusi dan bahkan bau mulut. Kedua bahan tersebut benar-benar aman dan dapat dengan mudah ditemukan di dapur.

3. Berkumur dengan air garam

Berkumur dengan air garam hangat dapat mencegah pertumbuhan bakteri jahat di mulut dan membuat napas kamu berbau menyegarkan. Air garam yang asin menghambat perkembangbiakan bakteri di mulut sehingga tidak akan merasa bau mulut.

Jika ingin melakukannya di rumah, kamu hanya perlu mencampur 1/4 hingga 1/2 sendok teh garam ke dalam segelas air dan gunakan untuk berkumur.

Halaman:
1 2
      
