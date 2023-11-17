Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Minyak Buah Jeruk Bergamot Baik bagi Kesehatan Rambut, Yuk Kenali Manfaatnya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |02:30 WIB
Minyak Buah Jeruk Bergamot Baik bagi Kesehatan Rambut, Yuk Kenali Manfaatnya
Manfaat jeruk bergamot pagi rambut. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MINYAK buah jeruk bergamot dipercaya memiliki manfaat untuk kesehatan rambut dan kulit kepala. Minyak tersebut bisa memperbaiki rambut yang kering dan rusak.

Dilansir dari laman STYLECRAZE, Jumat (17/11/2023) Hal itu dapat dibuktikan karena efek yang dirasakan dapat membuat rambut menjadi lebih lembut, dan juga mengurangi peradangan pada kulit kepala. Bahkan minyak bergamot juga dipercaya dapat mengurangi kerontokan rambut.

Minyak jeruk bergamot adalah minyak yang diektrak dari kulit buah jeruk bergamot. Selain mengeluarkan aroma khas jeruk dan bunga, pada kondisi beberapa kulit kepala minyak tersebut juga mengeluarkan sensasi mint sehingga terasa panas pada sebagian orang.

Manfaatnya tentu saja dapat membantu berbagai masalah rambut seperti meningkatkan pertumbuhan rambut, mengurangi ketombe, meningkatkan kilau rambut, mengurangi frizz, dan membuat sensasi relaksasi pada kulit kepala.

Manfaat jeruk bergamot

Lantas penasaran bagaimana cara penggunaannya?

Karena minyak bergamot memiliki kandungan seperti minyak esensial, maka minyak ini tidak boleh dioleskan langsung ke kulit kepala. Sehingga saat menggunakan minyak ini dipastikan dicampurkan dengan minyak lainnya seperti minyak kelapa, minyak almond, minyak jojoba, atau minyak zaitun.

Cara penggunaannya, Anda cukup mencampurkan satu hingga dua tetes minyak ini dengan satu sendok makan minyak campuran lainnya dengan melakukan gerakan pijatan lembut ke kulit kepala sehingga mencapai folikel rambut Anda. Tunggu, dan biarkan semalaman agar mencapai hasil maksimal.

Halaman:
1 2
      
