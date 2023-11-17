Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Chandrika Chika Ternyata Lahir dari Proses Bayi Tabung, Begini Penjelasannya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |01:26 WIB
Chandrika Chika Ternyata Lahir dari Proses Bayi Tabung, Begini Penjelasannya
Chandrika Chika anak dari bayi tabung. (Foto: Instagram @chndrika)
A
A
A

ARTIS cantik Chandrika Chika belum lama ini membuat pengakuan mengejutkan di channel YouTube Billy Syahputra. Dia mengaku lahir dari anak proses bayi tabung. Hal itu diketahui dari jawaban ibunda Poppy Putry saat ditanya oleh Billy Syahputra mengenai Chika.

“Bangga lah punya anak kayak Chika, apalagi anak yang boleh di usahain. Cika kan anak bayi tabung,” kata mama Chika, dikutip dalam akun YouTube Billy Syahputra, Kamis (16/11/2023).

Terkait hal tersebut, apa yang dimaksud dengan bayi tabung?

Menurut laman Morulaivf, bayi tabung adalah istilah pada proses bayi yang dilakukan di laboratorium atau dalam bahasa medis disebut fertilisasi in vitro (IVF). Pada proses ini bayi dengan embrio yang memenuhi syarat akan dipindahkan ke rahim untuk tumbuh dan berkembang lebih lanjut.

Bayi tabung

Tindakan ini mulai banyak dilakukan oleh sebagian orang di seluruh dunia termasuk Indonesia. Biasanya, pasangan yang memilih menggunakan metode ini memiliki masalah untuk mendapatkan keturunan. Namun tentunya sebelum melakukan program ini terlebih dahulu melakukan serangkaian pemeriksaan. Adapun beberapa kondisi umum yang membutuhkan perawatan dengan IVF:

1. Sperma suami berkualitas rendah

2. Istri memiliki masalah kesuburan

3. Istri memiliki masalah struktural reproduksi, salah satunya adalah saluran tuba yang tersumbat.

4. Istri memiliki gangguan jaringan rahim yang menyebabkan infertilitas.

5. Sering keguguran

6. Sang istri memiliki gangguan hormonal

Halaman:
1 2
      
