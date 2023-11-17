Tips Menkes agar Anak Terhindar dari Diabetes

BANYAK anak kena diabetes membuat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin prihatin. Oleh karena itu ia membagikan tips hidup sehat untuk mencegah diabetes melitus (DM) pada masyarakat, khususnya anak-anak.

Apalagi sekitar 1.645 kasus anak menderita DM yang tersebar di 13 Provinsi. Ini merupakan kasus yang cukup banyak.

Menkes Budi menjelaskan tips mencegah anak kena diabetes antara lain, dimulai dari mengontrol makanan dan minuman manis. Juga diimbangi dengan olahraga yang rutin dilakukan setiap hari atau 5 hari dalam seminggu.

"Jadi jangan keburu sakit, kalau kita diabetes, makannya dijaga jangan manis-manis. Kemudian, olahraga fisiknya yang banyak 30 menit sehari seminggu itu aja sebenernya," kata Menkes Budi beberapa waktu lalu.

Kemudian, juga tidak melupakan rutin mengecek kadar gula darah atau HbA1c. Sebagaimana kita tahu, olahraga ataupun aktivitas fisik bisa membantu tubuh lebih sehat.

"Jadi jangan banyak-banyak makan manis-manis, kedua gerak bisa jalan, bisa lari, naik sepeda 30 menit sehari 5 hari dalam seminggu, jangan lupa diukur HBA1C nya," sambungnya