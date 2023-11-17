Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tips Menkes agar Anak Terhindar dari Diabetes

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |18:58 WIB
Tips Menkes agar Anak Terhindar dari Diabetes
Anak harus dibatasi konsumsi makanan manis. (Foto: Freepik)
A
A
A

BANYAK anak kena diabetes membuat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin prihatin. Oleh karena itu ia membagikan tips hidup sehat untuk mencegah diabetes melitus (DM) pada masyarakat, khususnya anak-anak.

Apalagi sekitar 1.645 kasus anak menderita DM yang tersebar di 13 Provinsi. Ini merupakan kasus yang cukup banyak.

 anak diabetes

Menkes Budi menjelaskan tips mencegah anak kena diabetes antara lain, dimulai dari mengontrol makanan dan minuman manis. Juga diimbangi dengan olahraga yang rutin dilakukan setiap hari atau 5 hari dalam seminggu.

 BACA JUGA:

"Jadi jangan keburu sakit, kalau kita diabetes, makannya dijaga jangan manis-manis. Kemudian, olahraga fisiknya yang banyak 30 menit sehari seminggu itu aja sebenernya," kata Menkes Budi beberapa waktu lalu.

Kemudian, juga tidak melupakan rutin mengecek kadar gula darah atau HbA1c. Sebagaimana kita tahu, olahraga ataupun aktivitas fisik bisa membantu tubuh lebih sehat.

 BACA JUGA:

"Jadi jangan banyak-banyak makan manis-manis, kedua gerak bisa jalan, bisa lari, naik sepeda 30 menit sehari 5 hari dalam seminggu, jangan lupa diukur HBA1C nya," sambungnya

Telusuri berita women lainnya
