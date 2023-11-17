Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Warning, HPV Tak Cuma Sebabkan Kanker Serviks tapi Juga Kanker Anus

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |07:17 WIB
Warning, HPV Tak Cuma Sebabkan Kanker Serviks tapi Juga Kanker Anus
Kanker serviks. (Foto: CDC)
A
A
A

DOKTER Spesialis Kebidanan dan Kandungan dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia dr Keven Tali, Sp.OG mengatakan, infeksi human papillomavirus (HPV) tak hanya bisa menyebabkan kanker serviks, tetapi juga kanker anus karena adanya kemiripan sel.

"Karena sel-sel yang ada di serviks itu mirip dengan sel yang ada di anus sehingga daerah itu menjadi lebih sensitif untuk terkena virus," kata dia.

 HPV

Dikutip dari Antara, dr Keven menjelaskan, HPV ditularkan melalui kontak seksual dan orang berisiko terkena virus ini apabila berhubungan intim dengan berganti-ganti pasangan, berhubungan intim terlalu dini, dan melahirkan anak lebih dari lima orang.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, sambung dia, infeksi HPV selain menyebabkan kanker serviks dan kanker anus, juga dapat mengakibatkan kutil kelamin. Menurut Keven, meskipun kutil sudah diobati namun virus penyebab masih dapat berdiam di dalam tubuh sehingga saat imunitas tubuh menurun atau tubuh terkena paparan kembali, kutil kelamin bisa muncul lagi.

"Jadi, jangan pernah anggap sepele karena saat muncul kutilnya itu, bisa menularkan pada orang lain. Untuk yang laki-laki, selain kutil kelamin, dia bisa kena kanker penis," tutur dr Keven.

Berbicara upaya mencegah infeksi HPV, imbuh dia, salah satunya dengan divaksin HPV. Vaksin ini sudah dapat diberikan pada anak-anak perempuan mulai usia 9 tahun sebelum aktif secara seksual sebanyak dua dosis.

"Vaksin itu bisa melindungi dari penyakit-penyakit yang ter-cover oleh si vaksin. Vaksin paling awal bisa usia 9 tahun sampai 14 tahun, itu dua dosis," dr ujar Keven.

 BACA JUGA:

Selain itu, bagi yang sudah aktif melakukan hubungan intim, disarankan menerapkan perilaku seksual yang aman termasuk mengenakan kondom, menjalani sirkumsisi (sunat) untuk mengurangi risiko infeksi, dan menjalani skrining HPV setiap 5 - 10 tahun sejak usia 30 tahun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186723//raisa-RqUr_large.jpg
Kilas Balik, Ibunda Raisa Menangis Saat Dibuatkan dan Dinyanyikan 'Lagu Untukmu'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186721//raisa-MIsd_large.jpg
Ungkapan Hati 'Lagu Untukmu', Raisa: Ibu Ku Rindu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/482/3186691//ibu_raisa-7HNP_large.jpg
Kesaksian Melawan Kanker Paru, yang Berjuang Tak Hanya Ibunda Raisa tapi Keluarga Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/482/3185005//ini_5_makanan_yang_bisa_kurangi_risiko_penyakit-zi1a_large.jpg
Ini 5 Makanan yang Bisa Kurangi Risiko Penyakit Jantung, Stroke dan Kanker hingga Alzheimer 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/482/3184696//kanker-sriR_large.jpg
5 Mitos Cegah Kanker yang Masih Dipercaya, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/482/3183569//sakit_kanker-tU7B_large.jpg
3 Pola Makan Ini Terbukti Turunkan Risiko Kanker Usus Besar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement