5 Tips Mencegah Kutu Busuk Menyerang Tempat Tidurmu!

KUTU busuk sebelumnya melanda kota-kota di Prancis, seperti Paris. Namun kini wabah kutu busuk sudah sampai Asia seperti Seoul di Kosel, dan terbaru di Singapura.

Hal ini membuat warga Asia jadi khawatir kutu busuk menyerang tempat tidur mereka. Apalagi kutu busuk jika menggigit terasa amat gatal.

Pernahkah bangun tidur merasakan badan gatal-gatal dan muncul merah-merah? Ada kemungkinan tempat tidur Anda ditemukan kutu busuk yang nama lainnya bangsat.

Kutu busuk memang suka menyerang tanpa terlihat. Apalagi kutu busuk memang sangat kecil sehingga sulit untuk terlihat. Serangga ini biasanya tinggal di celah-celah tempat tidur.

Kutu busuk, biasanya akan keluar saat ada yang meniduri kasur dan menghisap darahnya hingga terasa gatal-gatal. Tidak berbahaya, namun dalam kasus yang lebih serius gigitan kutu busuk dapat menyebabkan ruam atau kulit melepuh.

Dikutip dari Mirror, setidaknya ada 6 tanda kasur Anda memiliki kutu busuk. Tanda-tanda itu, meliputi adanya telur kecil berwarna putih di celah-celah atau sambungan kasur, bekas gigitan di kulit, bintik-bintik hitam kecil di kasur, adanya kulit kering kecil berbintik, bintik darah di seprai, serta bau yang tidak enak atau apek di kamar tidur.

Walaupun gigitan kutu busuk dapat menimbulkan rasa gatal yang sangat parah, ada baiknya tidak menggaruk kulit, sebab kulit bisa teriritasi sehingga membuat bakteri bisa masuk ke tubuh yang memicu terjadinya infeksi. Gunakan krim steroid ringan atau tablet antihistamin untuk meredakan rasa gatal. Selain itu, jangan lupa untuk membersihkan kasur dari kutu busuk.

Kutu busuk diketahui sulit untuk dimusnahkan. Sebagai pilihan, Anda bisa menghubungi jasa pembersih kasur profesional yang dapat menghilangkan kotoran dan bahkan kutu busuk.

Lalu bagaimana cara mencegah kutu busuk menyerang tempat tidur Anda?

1. Membersihkan seprai dan pakaian yang telah dihinggapi kutu busuk dengan cara mencucinya menggunakan air bersuhu 60°C. Selain itu, bisa juga meletakkan seprai dan pakaian di pengering yang memiliki suhu panas selama 30 menit.

2. Gunakan penyedot debu untuk menyedot kutu busuk yang dapat terlihat. Kemudian buang kotoran dari mesin penyedot dalam kantung tertutup.