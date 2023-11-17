Singapura Dilanda Wabah Kutu Busuk, Ini Bahayanya Bagi Kesehatan?

SEJUMLAH negara di Asia kini dihantui wabah kutu busuk. Setelah melanda Korea Selatan, kali ini wabah ini tengah meningkat di negara tetangga, yakni Singapura.

Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran sendiri pada masyarakat Indonesia. Namun, mungkin masih banyak yang belum mengetahui bahaya kutu busuk bagi kesehatan. Merangkum dari berbagai sumber Jumat, (17/11/2023), berikut ulasannya.

Umumnya, gigitan kutu busuk jarang berbahaya, namun bisa menimbulkan gatal yang sangat hebat. Dalam beberapa kasus, kulit yang digigit kutu bisa menjadi infeksi atau menyebabkan reaksi alergi.

Anda mungkin tidak akan langsung menyadarinya saat digigit kutu busuk. Pasalnya, serangga tersebut mengeluarkan sejumlah kecil anestesi sebelum menggigit orang. Dalam beberapa kasus, biasanya gejala pasca digigit kutu busuk baru muncul dalam beberapa hari.

Apa saja gejalanya? Berikut diantaranya:

1. Terasa sangat gatal dan dapat menyebabkan sensasi terbakar.

2. Merah dan bengkak, seringkali dengan bintik merah yang lebih gelap di tengah setiap gigitan.

3. Gigitan dapat muncul dalam satu garis atau berkelompok di area kecil tubuh

Kutu busuk termasuk jenis parasit yang dapat menginfeksi manusia secara masif melalui perantara barang yang menjadi tempat persembunyiannya.