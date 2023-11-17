10 Kota Idaman Banyak Orang untuk Dihuni di Dunia, Dubai Juaranya!

DUBAI mengukuhkan posisinya sebagai kota yang paling diminati untuk dihuni oleh banyak orang. Kota metropolitan Uni Emirat Arab ini menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin tinggal di luar negeri, mengalahkan Miami, Paris, dan New York.

Menurut data dari Remitly, penyedia layanan keuangan, pencarian data Google selama 12 bulan menunjukkan Dubai sebagai destinasi yang paling diminati untuk dihuni oleh ekspatriat. Frasa 'pindah ke kota' dianalisis di 164 negara dan menunjukkan Dubai sebagai destinasi favorit. Hal ini menjadikan Dubai peringkat satu dalam daftar tersebut.

Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (DCTCM) dalam keterangan kepada media, Jumat (17/11/2023), menyebutkan bahwa Dubai menjadi kota favorit karena pelayanannya yang canggih, adanya kebijakan ramah ekspatriat, dan gaji bebas pajak. Hal ini membuat banyak orang semakin tertarik untuk pindah ke Dubai.

Berikut 10 kota yang paling diinginkan untuk dihuni versi Remitly :

Dubai