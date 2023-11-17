10 Tempat Nongkrong Ngehits di PIK, Kawasan Elite Ibu Kota

PANTAI Indah Kapuk atau PIK merupakan kawasan elite dan bergengsi di Jakarta. Selain kompleks perumahan mewah, PIK juga punya objek wisata menawan dan sejumlah tempat nongkrong yang hits.

Karena memiliki beragam fasilitas menarik dan kawasan kotanya yang terencana, PIK sering ramai dikunjungi wisatawan untuk menikmati keindahan pantai Jakarta dan suasana eksotis seperti di luar negeri.

Kemudian PIK juga kawasan yang sangat rekomended buat kongkow karena punya banyak pilihan tempat nongkrong.

Berikut 10 tempat nongkrong ngehits di PIK, Penjaringan, Jakarta Utara.

1. Cove at Batavia PIK

Kawasan ini mengusung konsep modern seperti di LA Amerika dan Singapura, yang terdapat berbagai kuliner lezat, seperti oyster dealer, lawless burger, gelato secrets rasa markisa dan durian medan, dan masih banyak lagi.

Berlokasi di Golf Island PIK, mereka juga menyediakan area indoor dan outdoor depan view yang keren, yang buka mulai dari pukul 07.00 – 23.00 WIB.

Cove at Batavia PIK (Okezone.com)

2. Pantai Pasir Putih PIK 2

Jika Anda mencari suasana alam yang tenang dan pantai yang indah, PIK 2 bisa menjadi destinasi untuk dikunjungi. Keindahan pantai dengan pasir putih ini menjadi daya tarik utamanya.

Tersedia juga fasilitas umum seperti foodcourt dan live musik, mushola, toilet, serta parkiran untuk memastikan kenyamanan pengunjung. Pantai ini dibuka mulai dari pukul 15.00 – 21.00 WIB.

Pantai Pasir Putih PIK 2

3. LIMA Chocolate Coffee

Café ini berkonsep minimalis dan modern dengan hiasan lampu yang memberikan suasana yang nyaman. Anda dapat menikmati aneka roti, minuman coklat, peanut butter, watermelon, dan sebagainya.

Tempat ini berlokasi di Rukan Gold Coast, Jl. Pantai Indah Kapuk No.5, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dan buka di jam 10.00 – 20.00 WIB.

4. Mixology Soju Bar & Brasserie

Terletak di Ruko Crown Golf, Jl. Pantai Indah Kapuk No.33-35, Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, bar ini menyediakan beragam varian alkohol beverages dan juga non-alkohol.

Tersedia juga pork sambal matah, pizza texas bbq meat lovers, dan sebagainya. Bar ini buka pada pukul 15.00 – 02.00 WIB, bahkan saat malam minggu bisa buka hampir 24 jam.

Ilustrasi

5. Social Affair Coffee & Bakehouse

Salah satu café yang menyajikan menu croffle di Indonesia, yang berlokasi di 6 PIK Avenue, Jl. Pantai Indah Kapuk No.6, Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dan buka pukul 10.00 – 21.00 WIB.

Tersedia juga area indoor dan outdoor yang luas, serta berbagai menu hidangan yang dapat Anda pilih, seperti aneka dessert, beef patty veggies dan french fries, truffle spaghetti, dan sebagainya.

6. Super YumCha

Memiliki kualitas pelayanan yang ramah, café ini juga cukup instagramable dengan perpaduan interior yang menarik, berupa penggunaan bata merah pada dinding bangunan dengan kertas berwarna.

Terletak di Rukan Garden House, Jl. Pantai Indah Utara, Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, tempat ini menawarkan beragam menu hidangan seperti siu mai babi, cheong fun cakwe, dimsum, dan sebagainya. Buka pada pukul 08.00 – 21.00 WIB.

7. SAL ĖN CØ

Bagi Anda yang menyukai makanan sehat, café ini menyediakan beragam healthy food dan minuman smoothies, yang berkisar Rp50.000 – Rp100.000. terletak di Ruko Garden House, Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard No.1 B, Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.