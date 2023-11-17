Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

4 Rekomendasi Inifinity Pool Keren di Jakarta, Sajikan View Skyscraper hingga Sunset Menawan

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |18:41 WIB
4 Rekomendasi Inifinity Pool Keren di Jakarta, Sajikan View Skyscraper hingga Sunset Menawan
Oakwood Premier Cozmo Jakarta (Foto: Booking.com)
A
A
A

JAKARTA punya sederet hotel berbintang dengan berbagai fasilitas menarik untuk memanjakan tamu, salah satunya adalah kolam renang dengan ilusi garis tanpa batas alias infinity pool.

Infinity pool biasanya berada di rooftop atau atap hotel. Tentu saja menjadi tempat asyik buat rileksasi dengan memanjakan diri sambil di pinggir kolam atau menyebur langsung ke airnya yang biru jernih.

Sambil berendam atau berenang, Anda bisa menikmati panorama kota Jakarta dari ketinggian. Melihat pemandangan gedung-gedung tinggi atau pencakar langit (skyscrsper) dan sunset di sore hari.

Berikut beberapa hotel yang punya infinity pool di Jakarta :

 BACA JUGA:

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/408/3132125/4_rekomendasi_tempat_wisata_murah_meriah_di_jakarta_cocok_untuk_libur_panjang-AFIo_large.jpg
4 Rekomendasi Tempat Wisata Murah Meriah di Jakarta, Cocok untuk Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/406/3122403/ini_alternatif_tempat_wisata_warga_jakarta_selama_lebaran-0IHe_large.jpg
Ini Alternatif Tempat Wisata Warga Jakarta Selama Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/408/3011818/5-tempat-wisata-estetik-gratis-di-jakarta-cocok-buat-mengisi-libur-panjang-lstLiLB25B.JPG
5 Tempat Wisata Estetik Gratis di Jakarta, Cocok buat Mengisi Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/408/3006520/jpo-pinisi-sudirman-disulap-jadi-hutan-rimba-spot-keren-buat-habiskan-libur-panjang-7TkvNtobhb.JPG
JPO Pinisi Sudirman Disulap Jadi Hutan Rimba, Spot Keren buat Habiskan Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/408/2986734/10-tempat-ngabuburit-di-jakarta-timur-2024-pokoknya-seru-antibosan-Tm2jV6tKqu.jpg
10 Tempat Ngabuburit di Jakarta Timur 2024, Pokoknya Seru Antibosan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/408/2982262/7-tempat-ngabuburit-seru-di-jakarta-timur-bisa-bikin-lupa-waktu-WjObIPryQr.jpg
7 Tempat Ngabuburit Seru di Jakarta Timur, Bisa Bikin Lupa Waktu!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement