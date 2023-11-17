Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Wisata Keren Kulon Progo yang Dikunjungi Capres Ganjar Pranowo, Pantai Glagah hingga Kalibiru

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |13:10 WIB
5 Wisata Keren Kulon Progo yang Dikunjungi Capres Ganjar Pranowo, Pantai Glagah hingga Kalibiru
Capres 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo dalam kunjungan ke Kulon Progo, DIY (Foto: Instagram/@ganjar_pranowo)
CALON presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyambangi Kampung Ganjar, Dusun Jimatan, Kalurahan Jatirejo, Kapanewon Lendah, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kunjungannya pada Rabu, 15 November 2023 malam itu dalam rangka menemui para pendukungnya.

Kesempatan ini tidak hanya dimanfaatkannya untuk bersilaturahmi, tetapi juga untuk berbagi kisah tentang peranannya dalam memertahankan keistimewaan DIY.

Ganjar berbagi cerita merespons ucapan terima kasih dari salah seorang warga yang mengakui jasanya dalam mempertahankan status Keistimewaan DIY, terutama terkait dengan disahkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012.

Warga tersebut mengucapkan terima kasih karena keistimewaan DIY dapat tetap terjaga berkat peran Ganjar yang saat itu masih menjadi anggota DPR RI Komisi II.

Ganjar mengungkapkan kebahagiaannya karena akhirnya Undang-undang Keistimewaan DIY berhasil terwujud.

Ganjar Pranowo

Menurut dia, pencapaian ini bukan hanya hasil dari usahanya sendiri, tetapi juga melibatkan kontribusi dari pihak-pihak lain yang mendukung pembentukan produk hukum tersebut.

Pengalaman Ganjar dalam memertahankan Yogyakarta sebagai daerah istimewa terungkap, terutama perannya dalam penyusunan dan pengesahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012.

Nah, kembali ke destinasi wisata Kulonprogo yang menarik, potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan melalui pengembangan sektor pariwisata. Terutama, Yogyakarta kerap menjadi pilihan utama bagi wisatawan dari luar daerah.

Sebagai panduan liburan, berikut Okezone rangkumkan lima tempat wisata menarik di Kulon Progo yang dikunjungi Capres Ganjar Pranowo.

Air Terjun Soka

Air Terjun Kembang Soka (Foto: dok.pribadi/Hasim Ikhwanudin)

1. Air Terjun Kembang Soka

Berlokasi di Banyunganti, Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, DIY, destinasi wisata Kulonprogo ini terkenal dengan suasana alami dan udara segar disajikan di air terjun Kembang Soka.

Pengunjung dapat menikmati keindahan aliran air yang turun melalui beberapa tingkatan. Selain itu, tersedia ayunan di sekitar area air terjun, dan warung makan dengan hidangan khas Yogyakarta, seperti gudeg.

