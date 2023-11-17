6 Gestur Unik Warga di Negara-Negara Asia sebagai Tanda Keramahan, Traveler Wajib Tahu!

GESTUR tak biasa warga di negara-negara Asia sebagai tanda keramahan menarik untuk dikulik. Pasalnya penting untuk memahami budaya setempat sebelum memilih untuk bepergian ke sebuah destinasi.

Dengan begitu Anda dapat menunjukkan keramahan dan rasa hormat kepada penduduk setempat. Selain itu, ini juga dapat membantu menghindari kesalahan yang tidak disengaja dalam interaksi sosial.

Berikut adalah gestur tak biasa warga di negara Asia sebagai tanda keramahan melansir dari TripZilla :

Membungkuk dengan Telapak Tangan di Dada ala Thailand

Di banyak budaya Asia Tenggara, membungkuk adalah gestur umum untuk menyambut orang lain. Namun di Thailand, masyarakatnya mengangkat kedua telapak tangan setinggi dada seperti namaste, seolah-olah dalam posisi berdoa, kemudian membungkuk sedikit. Gestur ramah untuk menyambut tamu ini dikenal sebagai "wai".

Wai Thailand (thailandblog.nl)

Menyapa dengan Gerakan Salam di Malaysia

Di Malaysia, gerakan "salam" adalah cara tradisional untuk menyampaikan sambutan hangat. Setelah berjabat tangan dengan orang lain, orang Malaysia akan membawa tangan ke dada mereka dan sedikit membungkuk sebagai tanda rasa hormat.

Namun di antara generasi muda Malaysia, melambaikan tangan dan menganggukkan kepala saja sudah cukup.

Slurping Mi di Jepang

Makan mie dengan bersuara keras dianggap tidak sopan di negara barat. Sementara di Jepang, menghisap mie dengan antusias adalah cara terbaik untuk menunjukkan apresiasi terhadap makanan tersebut. Slurping mie di Jepang juga merupakan tanda pujian kepada koki atas hidangan yang lezat.

Menghormati Orang Tua dengan Salim di Indonesia

Indonesia juga memiliki getur yang menunjukan keramahan dan rasa hormat. Salah satunya adalah salim atau salaman dengan mencium tangan. Orang tua seperti ayah, ibu, kakek nenek, atau guru harus disambut dan dihormati dengan cara ini.

Cara salim yaitu dengan pegang tangannya dengan lembut, lalu tekan ringan punggung tangan mereka ke dahi atau ujung hidung Anda.