HOME WOMEN TRAVEL

MAUA Nusa Penida Raih Penghargaan Bergengsi dari Exquisite, World Luxury Hotel dan World Luxury Restaurant Awards

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |19:34 WIB
MAUA Nusa Penida Raih Penghargaan Bergengsi dari Exquisite, World Luxury Hotel dan World Luxury Restaurant Awards
MAUA Nusa Penida Bali raih 3 penghargaan bergengsi. (Foto: MAUA Nusa Penida)
A
A
A

MĀUA Nusa Penida Bali berhasil memperoleh tiga penghargaan prestisius.Pada acara penghargaan bergengsi yang diselenggarakan oleh Exquisite Media, MĀUA dianugerahi gelar “Best Island Resort”.

Selain itu, resor ini juga mencapai kesuksesan luar biasa dalam penghargaan World Luxury Hotel, dengan meraih penghargaan bergengsi seperti "Global Luxury Private Pool Villa Award," "Regional Best General Manager Award," dan "Regional Luxury Villa Resort Award."

MĀUA juga bersinar dalam penghargaan World Luxury Restaurant, dengan meraih penghargaan dalam kategori eksklusif seperti "Continent Artisanal & Organic Cuisine Award," "Continent Luxury Eco-friendly Restaurant Award," dan "Country Magnificent Scenic Views Award."

Acara penghargaan Exquisite Award 2023 yang spektakuler berlangsung di Bali pada 28 Oktober 2023, sementara gala World Luxury Award berlangsung di Athena, Yunani. Acara bergengsi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh terkemuka dalam industri perhotelan, termasuk para general manager, marketing, dan delegasi terkemuka dari semua hotel dan restoran yang berpartisipasi.

Rangkaian kemenangan MĀUA dalam penghargaan bergengsi ini merupakan bukti nyata dari komitmen resor ini terhadap keunggulan, keberlanjutan, dan penawaran kuliner yang luar biasa. Proses pemungutan suara online untuk penghargaan ini memungkinkan para pendukung untuk memberikan suara melalui situs web masing-masing penyelenggara penghargaan.

Keberhasilan luar biasa MĀUA Nusa Penida dalam acara bergengsi ini menegaskan komitmen yang kuat terhadap keunggulan, keberlanjutan, dan pelestarian lingkungan alam yang asli di Nusa Penida.

