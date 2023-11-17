Viral Wanita Marah-Marah di Pesawat, Umpat Pramugari dengan Kata Kasar

SEORANG penumpang wanita marah-marah saat keluar dari pesawat Ryanair. Dia melontarkan kata-kata kasar ke pramugari dan penumpang. Perilakunya direkam oleh penumpang lain dan videonya viral di media sosial.

Melansir dari News.com.au, Jumat (17/11/2023), wanita tersebut berkata kasar dan meminta awak kabin menyingkir dari hadapannya saat dia berjalan keluar pesawat.

Dalam video yang viral terlihat wanita dengan aksen Weles itu memaki-maki kru dan penumpang pesawat Ryanair sebelum lepas landas.

Penumpang lain berhasil merekam tingkah laku wanita tersebut saat ia menyampaikan kemarahannya, dan terdengar kalimat yang mengatakan bahwa dia "menjaga anak laki-lakinya setiap hari," sebelum mulai melontarkan kata-kata kasar.

Ketika ia meninggalkan tempat duduknya, wanita tersebut menyampaikan omelan yang aneh. Saat mengumpulkan barang-barangnya, ia mengumpat kepada penumpang yang duduk di dekatnya dan kemudian berteriak kepada anggota kru untuk menyingkir dari hadapannya.