Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Wanita Marah-Marah di Pesawat, Umpat Pramugari dengan Kata Kasar

Yesica Kirana , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |19:34 WIB
Viral Wanita Marah-Marah di Pesawat, Umpat Pramugari dengan Kata Kasar
Penumpang wanita marah-marah di pesawat Ryanair. (Foto: Twitter)
A
A
A

SEORANG penumpang wanita marah-marah saat keluar dari pesawat Ryanair. Dia melontarkan kata-kata kasar ke pramugari dan penumpang. Perilakunya direkam oleh penumpang lain dan videonya viral di media sosial.

Melansir dari News.com.au, Jumat (17/11/2023), wanita tersebut berkata kasar dan meminta awak kabin menyingkir dari hadapannya saat dia berjalan keluar pesawat.

Dalam video yang viral terlihat wanita dengan aksen Weles itu memaki-maki kru dan penumpang pesawat Ryanair sebelum lepas landas.

 BACA JUGA:

Penumpang lain berhasil merekam tingkah laku wanita tersebut saat ia menyampaikan kemarahannya, dan terdengar kalimat yang mengatakan bahwa dia "menjaga anak laki-lakinya setiap hari," sebelum mulai melontarkan kata-kata kasar.

Ketika ia meninggalkan tempat duduknya, wanita tersebut menyampaikan omelan yang aneh. Saat mengumpulkan barang-barangnya, ia mengumpat kepada penumpang yang duduk di dekatnya dan kemudian berteriak kepada anggota kru untuk menyingkir dari hadapannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/549/3093062/bolehkah_menggunakan_hp_di_pesawat_ini_aturannya_guys-3yjY_large.jpg
Bolehkah Menggunakan HP di Pesawat? Ini Aturannya Guys
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/549/3077277/veteran_perjuangan_ini_dikeluarkan_pesawat_gegara_kaus_kok_bisa-xgfd_large.jpg
Veteran Perjuangan Ini Dikeluarkan Pesawat Gegara Kaus, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/549/3073628/ilustrasi_pesawat_terbang-tQMv_large.jpg
Insiden Penerbangan Delta Air, Penumpang Dipukul oleh Tetangga Sebangku yang Mabuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/549/3072276/terlalu_seksi_dua_wanita_ini_dikeluarkan_dari_pesawat_spirit_airlines-IWHO_large.jpg
Terlalu Seksi, Dua Wanita Ini Dikeluarkan dari Pesawat Terbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/406/3044863/ilustrasi-A25O_large.JPG
Konyol, Pesawat Ini Mendarat Darurat Gegara Ada Penumpang Kutuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/406/3044496/pria_berpenampilan_mirip_elvis_presley-nqgc_large.JPG
Ada-Ada Saja, Pria Ini Berpenampilan seperti Elvis Presley demi Terbang Gratis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement