5 Fakta Menarik Purwakarta, Kabupaten yang Dikunjungi Ganjar Pranowo untuk Bertemu Ulama Se-Jawa Barat

MENGULIK 5 fakta menarik Purwakarta, kabupaten yang dikunjungi calon presiden Ganjar Pranowo untuk bertemu ulama se Jawa Barat. Ada banyak hal menarik di Purwakarta salah satunya adalah taman air mancur terbesar di Asia Tenggara.

Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan ribuan santri di Pondok Pesantren Al Muhajirin, Purwakarta, pada Jumat (17/11/2023).

Kunjungan ini mendapat sambutan hangat dari Pimpinan Pondok Pesantren Al Muhajirin, KH Abun Bunyamin, yang mendukung upaya Ganjar dalam meningkatkan kualitas pesantren melalui regulasi yang tepat.

Dalam pertemuan tersebut, Ganjar Pranowo berbagi pengalaman saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dan berhasil menerapkan Perda tentang pesantren. Ia yakin bahwa adanya Undang-Undang Pesantren di tingkat nasional dapat memberikan dampak positif dalam pengembangan santri yang berkualitas.

Ganjar Pranowo juga menekankan pentingnya setiap daerah memiliki regulasi lokal, seperti Perda Pesantren, untuk mendukung pesantren di tingkat lokal.

Selain membahas regulasi, Ganjar Pranowo juga mengungkapkan komitmennya untuk menciptakan Undang-Undang Pesantren jika terpilih sebagai presiden. Ia melihat regulasi tersebut sebagai instrumen penting dalam mendukung kegiatan belajar mengajar dan anggaran untuk seluruh pondok pesantren di Indonesia. Ganjar mengajak kepala daerah di berbagai wilayah untuk mencontoh langkahnya dalam membuat regulasi setempat terkait pesantren.

Kunjungan Ganjar ke kota ini menjadi suatu perhatian menarik di masyarakat. Banyak masyarakat yang bertanya-tanya apa spesialnya kota yang dikenal dengan Sate Maranggi ini. Oleh karena itu, kami sajikan fakta-fakta menarik seputar kota Purwakarta, kota yang dikunjungi oleh Ganjar Pranowo ketika bertemu ulama se-Jawa Barat.

Fakta Menarik Purwakarta, Kabupaten yang Dikunjungi Ganjar untuk Bertemu Ulama Se-Jawa Barat

1. Punya Nama Wilayah yang Direkomendasikan Kepala Wilayah

Purwakarta berasal dari kata "purwa," yang berarti permulaan, dan "karta," yang artinya ramai atau hidup. Seorang kepala wilayah di Sindangkasih bernama Purbasari mengusulkan nama ini pada tahun 1830, ketika ibu kota Kabupaten Purwakarta dipindahkan dari Wanayasa ke Sindangkasih.

Nama ini memiliki kaitan dengan penyebaran agama Islam dan keberadaan Masjid Agung Baing Yusuf Purwakarta.

2. Punya Taman Air Mancur Terbesar Se-Asia Tenggara

Taman Air Mancur Sri Baduga, yang terletak di Purwakarta, merupakan taman air mancur terbesar di Asia Tenggara. Lokasinya berada di Jl. K.K Singawinata No.73, Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Taman seluas 1,8 hektar ini memiliki berbagai elemen menarik, termasuk patung Prabu Siliwangi dan empat ekor harimau putih yang melambangkan semangat masyarakat Sunda. Pada tahun 2014, Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, membangun Taman Air Mancur Sri Baduga dengan tujuan mengembangkan sektor pariwisata di wilayah tersebut.

3. Punya Festival Menarik di Situ Buleud

Festival ini umumnya digelar di Situ Buleud, Purwakarta. Situ Buleud, yang merupakan salah satu simbol kota ini, adalah kolam besar yang dilengkapi dengan air mancur raksasa dan efek cahaya yang mengagumkan.

Festival tersebut diadakan sebagai bagian dari perayaan hari-hari istimewa, seperti Hari Ulang Tahun Purwakarta, Hari Ulang Tahun ASEAN, dan setiap akhir pekan diadakan wisata kuliner bersama dengan stan-stan khusus yang memberikan peluang kepada usaha kecil menengah untuk meraih keuntungan yang maksimal.