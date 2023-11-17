Sandiaga : Desa Wisata Jadi Daya Tarik Unggulan dari Pariwisata

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengajak Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di desa-desa wisata sebagai daya tarik sehingga dapat meningkatkan minat wisatawan.

Sandiaga mengatakan bahwa desa-desa wisata di Indonesia yang sepenuhnya dikelola masyarakat memiliki potensi yang patut dikembangkan.

Terlebih, dunia internasional telah mengakui keindahan berbagai desa wisata di Indonesia.

"Desa-desa wisata memiliki kekuatan tersendiri yang berbasis masyarakat dan adat istiadat, karena kita sudah mendapat pengakuan dunia.