MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengajak Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di desa-desa wisata sebagai daya tarik sehingga dapat meningkatkan minat wisatawan.
Sandiaga mengatakan bahwa desa-desa wisata di Indonesia yang sepenuhnya dikelola masyarakat memiliki potensi yang patut dikembangkan.
Terlebih, dunia internasional telah mengakui keindahan berbagai desa wisata di Indonesia.
"Desa-desa wisata memiliki kekuatan tersendiri yang berbasis masyarakat dan adat istiadat, karena kita sudah mendapat pengakuan dunia.