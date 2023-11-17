Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga : Desa Wisata Jadi Daya Tarik Unggulan dari Pariwisata

Yesica Kirana , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |14:07 WIB
Sandiaga : Desa Wisata Jadi Daya Tarik Unggulan dari Pariwisata
Menparekraf Sandiaga Uno (Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengajak Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di desa-desa wisata sebagai daya tarik sehingga dapat meningkatkan minat wisatawan.

Sandiaga mengatakan bahwa desa-desa wisata di Indonesia yang sepenuhnya dikelola masyarakat memiliki potensi yang patut dikembangkan.

Terlebih, dunia internasional telah mengakui keindahan berbagai desa wisata di Indonesia.

"Desa-desa wisata memiliki kekuatan tersendiri yang berbasis masyarakat dan adat istiadat, karena kita sudah mendapat pengakuan dunia.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/17/406/2984296/bangga-wae-rebo-flores-masuk-daftar-desa-tercantik-dunia-2024-O75uyEoj3T.JPG
Bangga! Wae Rebo di Flores Masuk Daftar Desa Tercantik Dunia 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/406/2983982/intip-keseruan-sahur-on-the-road-di-kampung-wisata-warna-warni-malang-ON5apP63FM.JPG
Intip Keseruan Sahur On the Road di Kampung Wisata Warna-warni Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/406/2963953/inilah-desa-paling-kesiangan-di-indonesia-jam-09-00-baru-keluar-matahari-9jgqVI0Dgk.JPG
Inilah Desa Paling Kesiangan di Indonesia, Jam 09.00 Baru Keluar Matahari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/408/2943353/mengenal-kampung-naga-desa-adat-di-tasikmalaya-yang-menolak-listrik-dan-teknologi-rJdE8WYHR2.JPG
Mengenal Kampung Naga, Desa Adat di Tasikmalaya yang Menolak Listrik dan Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/06/408/2934038/5-desa-wisata-terbaik-di-dunia-2023-salah-satunya-ada-di-indonesia-1MNSmEgsyW.JPG
5 Desa Wisata Terbaik di Dunia 2023, Salah Satunya Ada di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/406/2932815/mengenal-desa-wae-rebo-kampung-di-atas-awan-dengan-view-menakjubkan-nAwQMZx3tu.JPG
Mengenal Desa Wae Rebo, Kampung di Atas Awan dengan View Menakjubkan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement