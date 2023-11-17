INDONESIA ialah negara yang kaya akan mitos-mitos yang bahkan masih banyak masyarakat yang percaya hingga di zaman modern saat ini.
Salah satu yang masyhur yakni mitos ketika telinga berdenging. Lantas apa maknanya menurut Primbon Jawa? Rupanya ada makna tersembunyi tersimpan di balik mitos telinga berdengin ini loh Okezoners.
Tak dipungkiri jika telinga berdenging atau tiba-tiba berbunyi 'ngiing' tentu pernah dirasakan banyak orang minimal satu kali selama hidupnya.
Menurut Primbon Jawa, fenomena telinga berdenging menandakan sesuatu yang harus diwanti-wanti atau diwaspadai.
Salah satu mitos yang dipercaya ialah ketika telinga berdenging merupakan pertanda atau isyarat dari semesta bahwa akan terjadi sesuatu kesialan. Namun ada pula yang menyebut telinga berdenging merupakan pertanda baik dalam kehidupan manusia itu sendiri.
Berikut mitos mengenai telinga berdenging tergantung waktu terjadinya menurut Kitab Primbon Jawa;
Pagi hari
Pukul 04.00-05.00
Pada telinga kanan: Bertemu kembali dengan sosok yang kamu disayangi
Pada telinga kiri: Keluarga jauh akan mendatangi Anda
Pukul 05.00-06.00
Pada telinga kanan: Anda sedang digunjing orang
Pada telinga kiri: Sebentar lagi akan mendapat rejeki berlimpah
Pukul 06.00-07.00
Pada telinga kanan: Akan kehilangan sesuatu yang dicintai
pada telinga kiri: Teman akan melakukan hal buruk terhadap Anda
Pukul 07.00-08.00
Pada telinga kanan: mendapat gunjingan dari orang sekitar
Pada telinga kiri: Sebentar lagi akan menempuh perjalanan jauh
Pukul 08.00-09.00
Pada telinga kanan: Mendapat musibah kecil yang tak terkira
Pada telinga kiri: Seseorang akan datang kembali dalam kehidupanmu meski dia telah mengecewakan
Pukul 09.00-10.00
Pada telinga kanan: Anda mengalami masalah tekanan batin
Pada telinga kiri: Sebentar lagi akan memperoleh rejzeki
Pukul 10.00-11.00
Pada telinga kanan: Mendapat masalah di tempat kerja
Pada telinga kiri: Terhindar dari segala masalah.