Menguak Mitos Telinga Berdenging Menurut Primbon Jawa, Pernah Ngerasain?

INDONESIA ialah negara yang kaya akan mitos-mitos yang bahkan masih banyak masyarakat yang percaya hingga di zaman modern saat ini.

Salah satu yang masyhur yakni mitos ketika telinga berdenging. Lantas apa maknanya menurut Primbon Jawa? Rupanya ada makna tersembunyi tersimpan di balik mitos telinga berdengin ini loh Okezoners.

Tak dipungkiri jika telinga berdenging atau tiba-tiba berbunyi 'ngiing' tentu pernah dirasakan banyak orang minimal satu kali selama hidupnya.

Menurut Primbon Jawa, fenomena telinga berdenging menandakan sesuatu yang harus diwanti-wanti atau diwaspadai.

Salah satu mitos yang dipercaya ialah ketika telinga berdenging merupakan pertanda atau isyarat dari semesta bahwa akan terjadi sesuatu kesialan. Namun ada pula yang menyebut telinga berdenging merupakan pertanda baik dalam kehidupan manusia itu sendiri.

Berikut mitos mengenai telinga berdenging tergantung waktu terjadinya menurut Kitab Primbon Jawa;

Pagi hari

Pukul 04.00-05.00

Pada telinga kanan: Bertemu kembali dengan sosok yang kamu disayangi

Pada telinga kiri: Keluarga jauh akan mendatangi Anda

Pukul 05.00-06.00

Pada telinga kanan: Anda sedang digunjing orang

Pada telinga kiri: Sebentar lagi akan mendapat rejeki berlimpah

Pukul 06.00-07.00

Pada telinga kanan: Akan kehilangan sesuatu yang dicintai

pada telinga kiri: Teman akan melakukan hal buruk terhadap Anda

Pukul 07.00-08.00

Pada telinga kanan: mendapat gunjingan dari orang sekitar

Pada telinga kiri: Sebentar lagi akan menempuh perjalanan jauh

Pukul 08.00-09.00

Pada telinga kanan: Mendapat musibah kecil yang tak terkira

Pada telinga kiri: Seseorang akan datang kembali dalam kehidupanmu meski dia telah mengecewakan

Pukul 09.00-10.00

Pada telinga kanan: Anda mengalami masalah tekanan batin

Pada telinga kiri: Sebentar lagi akan memperoleh rejzeki

Pukul 10.00-11.00

Pada telinga kanan: Mendapat masalah di tempat kerja

Pada telinga kiri: Terhindar dari segala masalah.