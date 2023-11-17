Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Makanan Khas dari Pulau Sulawesi yang Populer, Nomor 3 Sup Terenak di Dunia

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |08:00 WIB
5 Makanan Khas dari Pulau Sulawesi yang Populer, Nomor 3 Sup Terenak di Dunia
Cakalang fufu, kuliner khas Sulawesi Utara. (Foto: Indonesia Travel)
A
A
A

SULAWESI merupakan pulau terbesar keempat di Indonesia dengan luas mencapai 174.600 kilometer persegi. Ada 6 provinsi di Sulawesi yang masing-masing memiliki ragam tradisi, budaya, tempat wisata, hingga kuliner.

Lantas, apa saja makanan khas dari Sulawesi? Berikut adalah ulasannya!

Sinonggi

Sinonggi adalah kuliner khas dari Sulawesi Tenggara. Kuliner ini terbuat dari saripati sagu yang diolah hingga kenyal, dan biasa dihidangkan dengan lauk dan sayuran. Fakta menarik, dari kuliner ini adalah jadi hidangan khas dari suku Tolaki sejak dahulu kala.

 BACA JUGA:

Bau Peapi

Selanjutnya adalah kudapan yang berbahan dasar ikan tongkol. Ikan diracik dengan kuah rempah-rempah berwarna kuning, kuliner ini kian nikmat apabila disantap dengan sepiring nasi hangat.

Pemilihan ikan tongkol sendiri karena durinya yang sedikit jadi lebih mudah untuk dimakan langsung. Bau Piapi merupakan makanan khas dari Sulawesi Barat.

 Ilustrasi

Coto Makassar

Coto Makassar

Coto Makassar salah satu makanan dari Sulawesi yang sangat populer dan masuk dalam daftar sup terenak di dunia 2023 versi Taste Atlas.

 BACA JUGA:

Sesuai namanya coto Makassar, kuliner ini berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan.

Disebut juga dengan pallu coto mangkasarak, hidangan ini terbut dari jeroan sapi yang direbus dalam waktu yang lama. Namun, bagi Anda yang tidak suka dengan jeroan, Anda juga bisa mencicipi coto Makassar dengan isian daging penuh.

Coto Makassar biasanya dihidangkan dengan ketupat atau burasa.

1 2
      
