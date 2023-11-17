6 Spot Kuliner Malam Sidoarjo, Nikmatnya Bikin Lidah Bergoyang

Sate Barongan, spot kuliner malam 24 jam di Sidoarjo, Jawa Timur (Foto: Instagram/@sate_barongan)

SPOT kuliner malam paling enak di Sidoarjo akan dibahas pada artikel kali ini. Sidoarjo ialah sebuah kota yang letaknya dekat dengan pesisir pantai.

Selain dikenal dengan keindahan wisatanya, Sidoarjo juga terkenal dengan banyaknya makanan yang enak.

Ada berbagai macam kuliner di Sidoarjo yang wajib foodies coba. Termasuk kuliner malamnya. Berikut Okezone rangkumkan 6 kuliner enak di Sidoarjo yang bisa jadi pelipur laparmu di malam hari.

1. Warung Seafood Diponegoro

Warung seafood legendaris yang satu ini sudah ada sejak tahun 1989. Lebih dari 30 tahun, Warung Seafood Diponegoro selalu menyajikan makanan laut yang lezat dan fresh. Tak heran jika pelanggannya semakin banyak.

Ada banyak aneka hewan laut yang bisa anda santap dengan berbagai macam bumbu pilihan. Tempat yang disediakan juga cukup luas, sehingga cocok dikunjungi bersama keluarga atau teman-teman.

(Foto: dok. Warung Seafood Diponegoro)

Lokasi: Jalan Diponegoro, Nomor 122, Sidokare.

Jam Buka: 17.00-23.00 WIB.

2. Rawon Gajah Mada

Datang ke Jawa Timur jangan lupa mencicipi makanan khasnya, yaitu rawon. Di Sidoarjo ada sebuah kedai rawon paling populer dan dikenal dengan kelezatannya.

Namanya adalah Rawon Gajah Mada. Disini, rawon disajikan dengan potongan daginng dengan ukuran yang besar serta empuk. Menu pendampingnya juga lengkap, seperti tempe, sambal tauge, dan telur asin. Cocok sekali untuk berkuliner malam.

Lokasi: Jalan Gajah Mada, Pekauman, Sidoarjo.

Jam Buka: 21.30-03.00 WIB.

(Foto: dok. pribadi/Esmond Winarko)

3. Tahu Tek Cak Sodiq

Tahu Tek merupakan salah satu makanan khas Jawa Timur yang sudah ada sejak dahulu. Salah satu warung legendaris yang menjual tahu tek di Sidoarjo adalah Tahu Tek Cak Sodiq yang sudah ada sejak 1976.

Kudapan khas yang satu ini berisi lontong, kentang, tahu, telur, kecambah, dan kerupuk yang disiram dengan bumbu kacang dengan campuran petis dan bumbu lain. Cita rasanya khas dan lezat.

Lokasi: Dekat kantor Pengadilan Agama Sidoarji. Jalan Wijaya Kusuma, Nomor 86.

Jam Buka: 15.00 - 00.00 WIB.

(Foto: dok. pribadi/Egi Eligius)

4. Sate Barongan

Pencinta daging kambing pasti akan suka makan di warung Sate Barongan. Di sini ada berbagai olahan daging kambing, seperti sate dan gule kambing.

Kambing yang digunakan adalah kambing muda dengan usia 4-5 bulan. Karena kambing dengan usia demikian akan menghasilkan daging yang lembut dan gurih.

Lokasi: Jalan Raya Wonocolo, Nomor 85, Sidoarjo.

Jam Buka: 07.00-00.00 WIB.