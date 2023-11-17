Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Masakan Terlalu Pedas? Tambahkan 4 Bahan Ini untuk Menguranginya

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |21:30 WIB
Masakan Terlalu Pedas? Tambahkan 4 Bahan Ini untuk Menguranginya
Tips kurangi rasa pedas di makanan, (Foto: KamranAydinov/Freepik)
A
A
A

SAAT memasak, selain terlalu asin biasanya tak jarang banyak orang yang tak sengaja juga membuat masakannya jadi terlalu pedas. Bisa karena kebanyakan memasukkan lada bubuk, atau berlebihan menggunakan cabai.

Nah jika Anda mengalami situasi seperti ini, masakan tersebut jangan langsung dibuang ya! Sebab bisa kok diakali dengan memasukkan empat bahan makanan ini, untuk mengurangi sensasi rasa pedasnya. Dilansir dari NDTV Food, Jumat (17/11/2023) berikut tipsnya.

1. Tambahkan kentang: Menambahkan kentang ke dalam makanan yang tinggi garam atau rempah-rempah jadi cara paling mudah. Kentang dan makanan bertepung lainnya seperti nasi, roti, dan lain-lain membantu menyerap dan mengencerkan panas dari rasa pedas.

3. Tuang saus tomat: Saus tomat biasanya memiliki rasa yang manis dan tajam. Ini membantu mengurangi rasa pedas, misalnya pada hidangan kari sampai batas tertentu. Jika tak ada saus tomat, bisa diganti dengan sedikit gula, tetapi saus tomat membantu menambahkan sedikit rasa tajam pada masakan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/298/2920812/5-rahasia-bikin-sup-ayam-lebih-enak-hidangan-berkuah-andalan-di-musim-hujan-AdEgyxC6Pn.jpg
5 Rahasia Bikin Sup Ayam Lebih Enak, Hidangan Berkuah Andalan di Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/298/2838147/masak-telur-ingin-hasilnya-sempurna-hindari-5-kesalahan-ini-Kii95DHXMR.JPG
Masak Telur Ingin Hasilnya Sempurna? Hindari 5 Kesalahan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/22/298/2732511/6-tips-dan-trik-memasak-untuk-si-pemula-biar-makin-jago-DbeSICnAxp.JPG
6 Tips dan Trik Memasak untuk Si Pemula, Biar Makin Jago!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/21/298/2672348/3-tips-mudah-agar-talenan-tak-mudah-tergelincir-saat-dipakai-memasak-56pKgZPhA0.JPG
3 Tips Mudah agar Talenan Tak Mudah Tergelincir Saat Dipakai Memasak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/26/298/2636676/7-kesalahan-saat-memasak-yang-kerap-dilakukan-banyak-orang-1xmPTQX4n5.jpg
7 Kesalahan saat Memasak yang Kerap Dilakukan Banyak Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/10/298/2423311/resep-kari-merah-thailand-ala-chef-eric-herjanto-Dux14p3HDm.jpg
Resep Kari Merah Thailand ala Chef Eric Herjanto!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement