Masakan Terlalu Pedas? Tambahkan 4 Bahan Ini untuk Menguranginya

SAAT memasak, selain terlalu asin biasanya tak jarang banyak orang yang tak sengaja juga membuat masakannya jadi terlalu pedas. Bisa karena kebanyakan memasukkan lada bubuk, atau berlebihan menggunakan cabai.

Nah jika Anda mengalami situasi seperti ini, masakan tersebut jangan langsung dibuang ya! Sebab bisa kok diakali dengan memasukkan empat bahan makanan ini, untuk mengurangi sensasi rasa pedasnya. Dilansir dari NDTV Food, Jumat (17/11/2023) berikut tipsnya.

1. Tambahkan kentang: Menambahkan kentang ke dalam makanan yang tinggi garam atau rempah-rempah jadi cara paling mudah. Kentang dan makanan bertepung lainnya seperti nasi, roti, dan lain-lain membantu menyerap dan mengencerkan panas dari rasa pedas.

3. Tuang saus tomat: Saus tomat biasanya memiliki rasa yang manis dan tajam. Ini membantu mengurangi rasa pedas, misalnya pada hidangan kari sampai batas tertentu. Jika tak ada saus tomat, bisa diganti dengan sedikit gula, tetapi saus tomat membantu menambahkan sedikit rasa tajam pada masakan.

