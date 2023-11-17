14 Makanan Khas Natal Indonesia yang Bikin Ngiler, Kamu Wajib Coba!

ADA 14 makanan khas Natal Indonesia yang bikin ngiler. Biasanya disajikan pada malam atau saat Natal tiba.

Dalam perayaan acara keagamaan, pasti ada makanan khas tertentu yang disajikan untuk keluarga besar dan juga keluarga besar, kerabat dekat dan juga para tamu.

Tak terkecuali pada perayaan Natal, ada juga makanan khas Natal di Indonesia yang biasa disajikan saat perayaan.

Apa saja makanan itu? Berikut adalah 14 makanan khas Natal Indonesia yang bikin ngiler, dikutip dari berbagai sumber, Jumat (17/11/2023).

1. Ayam Kodok

Ayam Kodok merupakan makanan khas Natal Indonesia. Ayam Kodok bukan berarti hidangan berbahan auam dan kodok ya, ini merupakan ayam utuh yang isi jeroannya telah dikeluarkan, dan bagian dalam ayam tersebut diisi dengan daging sapi yang telah diolah dan diberi bumbu. Ayam Kodok disadikan dengan piring besar yang pipih atau nampan besar dan dilengkapi dengan sayuran hijau di atasnya, karena bentuknya yang menyerupai kodok atau katak sehingga namanya demikian.

2. Selat Solo

Selat Solo bukan bagian dari nama selat di Indonesia ya, melainkan nama jenis makanan yang berasal dari Solo dan terpengaruh oleh masakan Eropa. Sebenarnya, makanan ini berupa steak sapi yang direbus dan diberi kuah, kuahnya terbuat dari kecap manis, cuka, bawang putih, air, pala, dan merica. Lalu ditambah potongan telur rebus dan sayuran rebus lainnya seperti kentang, tomat, selada, kol, wortel, atau brokoli. Selat Solo juga makanan khas Natal Indonesia.

3. Ayam Rica-rica

Makanan lain yang menjadi sajian khas pada saat Natal di Indonesia yaitu Ayam Rica-rica. Ini merupakan makanan khas Manado, Sulawesi Utara yang mudah dibuat karena bumbu-bumbunya mudah ditemukan. Dan Ayam ini akan lebih nikmat jika disantap dengan nasi hangat.

4. Ikan Kuah Kuning

Ikan Kuah Kuning merupakan makanan khas Ambon yang berbahan dasar ikan tuna atau muba sebagai menu utamanya. Ditambah bumbu berupa kunyit dan jeruk nipis sehingga hidangan ini memiliki cita rasa sedikit asam dan segar, bisa juga ditambah beberapa buah cabe rawit utuh agar lebih pedas. Hidangan ini salah satu makanan khas Natal di Indonesia.

5. Ikan Arsik

Ikan Arsik adalah makanan khas Natal di Indonesia, khususnya warga Sumatra Utara. Ikan Arsik ini berbahan dasar ikan mas yang dimasak dengan bumbu seperti bunga kecombrang, lokio, dan asam patikala. Dengan tambahan sambal andaliman khas Sumatra Utara makin menambah kelezatan menu makanan khas Natal ini.