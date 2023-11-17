RESEP asem-asem daging buncis sangat nikmat disajikan untuk makan malam bersama keluarga. Sajian ini cukup simpel, sehingga tidak membutuhkan waktu lama dalam memasaknya.
Dalam satu sajian pun sudah terdapat protein dan sayur. Sangat nikmat juga disantap malam hari dengan nasi putih.
Mengutip akun Instagram @susie.agung, Jumat (17/11/2023), berikut resep asem-asem daging buncis.
Bahan:
500 gram daging sapi berlemak
250 gram buncis, potong-potong
7 buah belimbing wuluh, potong bulat
15 cabai rawit utuh