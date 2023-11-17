Resep Bakwan Malang Salah Satu Daftar Sup Terenak di Dunia, Pas untuk Kumpul di Weekend!

BANYAK orang yang menyukai bakwan Malang yang punya cita rasa gurih dan segar. Nah, tahukah Anda makanan hangat berkuah yang sering jadi penolong saat udara dingin ini, ternyata sukses diakui dunia karena masuk dalam deretan Sup Terenak di Dunia versi Taste Atlas.

Dalam postingan Instagram resmi Taste Atlas, bakwan Malang berada di posisi 34 dan ikut bertengger bersama lima makanan berkuah khas Indonesia lainnya seperti Coto Makassar, Konro, Soto Betawi, Rawon hingga Soto Lamongan.

Bakwan Malang sendiri merupakan bakso yang disajikan dengan isi tambahan seperti tahu, siomay hingga pangsit goreng. Nah mengingat sekarang sudah mulai sering hujan, cocok sekali bukan untuk menyantap semangkuk bakwan Malang yang hangat dan gurih?

Bahkan Anda bisa membuatnya sendiri di rumah loh! Tenang, bisa ikuti resep dan cara membuat bakwan Malang ala Chef Yuda, berikut paparannya resepnya seperti dikutip dari kanal YouTube Yuda Bustara, Jumat (17/11/2023)

Bahan bakso;

350 gr daging sapi gilling

50 gr tepung sagu

100 ml air es atau es batu

1 butir telur

4 siung bawang putih

1/2 sot merica

3 sdt garam

Bahan kuah;

2 liter air

600 gram lutut sapi atau tulang sapi

6 siung bawang putih

1/2 sdt merica

2 batang daun bawang, iris

3 sdt garam

