Tips Mengolah Daging Sapi agar Juicy dan Lebih Lunak

SALAH satu kesulitan dalam memasak daging sapi adalah menjaga agar daging tersebut empuk, juicy dan tidak amis. Tapi perlu diketahui sebelum mengolah daging, Anda perlu memilih daging dengan tepat lebih mudah diolah.

Dilansir dari keterangan tertulis Titipku, daging yang baik memiliki warna merah yang segar dan lemak yang tersebar dengan baik. Simpan daging dengan benar jika Anda tidak akan menyiapkannya segera setelah pembelian.

Ingatlah untuk memanaskan daging sebelum dimasak. Keluarkan daging dari lemari es dan biarkan mencapai suhu kamar sebelum dimasak. Tahap ini sering disebut dengan tahap pencairan, yang dapat membantu menghasilkan makanan yang matang lebih merata.

Beberapa teknik yang dapat digunakan dalam proses pencairan, seperti merendam daging yang dikemas rapat dalam air dingin, memindahkan daging dari freezer ke lemari es, dan menggunakan oven microwave yang memiliki kemampuan mencairkan es.

Jika daging sudah matang, diamkan beberapa saat sebelum diiris. Tahap ini sering disebut tahap istirahat, agar sari daging merata dan tetap juicy. Langkah ini biasanya memakan waktu sekitar 10 menit untuk setiap 500 gram daging, atau 5 menit untuk daging setebal 2,3 cm.

Jika daging langsung dipotong tanpa tahap istirahat, cairan daging akan menetes ke piring, sehingga daging menjadi lebih kering dan keras. Selanjutnya perhatikan jenis irisan dagingnya. Potongan daging tertentu lebih cocok untuk metode memasak tertentu. Misalnya, potongan daging yang banyak mengandung kolagen (seperti di sekitar tulang) lebih baik dimasak dengan metode slow cooking agar hasilnya empuk.

Kemudian bagi yang ingin mengolah dagingnya juga disarankan untuk mengasinkannya dengan benar. Rendam daging dalam bumbu atau marinade selama beberapa jam sebelum dimasak. Langkah ini tidak hanya memberi rasa lebih enak, tapi juga membantu melunakkan serat daging.

Tambahkan bahan asam seperti buah jeruk, cuka atau anggur ke dalam bumbu marinasi. Asam tersebut dapat membantu melunakkan serat daging, sehingga dapat membantu melunakkan daging. Selain itu, gunakan garam dengan bijak. Garam dapat membantu daging mempertahankan kelembapan.

Selain itu, penting juga untuk memilih metode memasak yang tepat. Ada beberapa teknik atau metode yang dapat diterapkan saat memasak daging, dan masing-masing teknik tersebut memberikan rasa dan tekstur yang berbeda pada daging serta waktu memasak yang berbeda.