Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Tips Mengolah Daging Sapi agar Juicy dan Lebih Lunak

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |12:01 WIB
Tips Mengolah Daging Sapi agar Juicy dan Lebih Lunak
Daging Sapi. (Foto: Freepik)
A
A
A

SALAH satu kesulitan dalam memasak daging sapi adalah menjaga agar daging tersebut empuk, juicy dan tidak amis. Tapi perlu diketahui sebelum mengolah daging, Anda perlu memilih daging dengan tepat lebih mudah diolah.

Dilansir dari keterangan tertulis Titipku, daging yang baik memiliki warna merah yang segar dan lemak yang tersebar dengan baik. Simpan daging dengan benar jika Anda tidak akan menyiapkannya segera setelah pembelian.

Ingatlah untuk memanaskan daging sebelum dimasak. Keluarkan daging dari lemari es dan biarkan mencapai suhu kamar sebelum dimasak. Tahap ini sering disebut dengan tahap pencairan, yang dapat membantu menghasilkan makanan yang matang lebih merata.

Beberapa teknik yang dapat digunakan dalam proses pencairan, seperti merendam daging yang dikemas rapat dalam air dingin, memindahkan daging dari freezer ke lemari es, dan menggunakan oven microwave yang memiliki kemampuan mencairkan es.

Jika daging sudah matang, diamkan beberapa saat sebelum diiris. Tahap ini sering disebut tahap istirahat, agar sari daging merata dan tetap juicy. Langkah ini biasanya memakan waktu sekitar 10 menit untuk setiap 500 gram daging, atau 5 menit untuk daging setebal 2,3 cm.

Jika daging langsung dipotong tanpa tahap istirahat, cairan daging akan menetes ke piring, sehingga daging menjadi lebih kering dan keras. Selanjutnya perhatikan jenis irisan dagingnya. Potongan daging tertentu lebih cocok untuk metode memasak tertentu. Misalnya, potongan daging yang banyak mengandung kolagen (seperti di sekitar tulang) lebih baik dimasak dengan metode slow cooking agar hasilnya empuk.

Kemudian bagi yang ingin mengolah dagingnya juga disarankan untuk mengasinkannya dengan benar. Rendam daging dalam bumbu atau marinade selama beberapa jam sebelum dimasak. Langkah ini tidak hanya memberi rasa lebih enak, tapi juga membantu melunakkan serat daging.

Tambahkan bahan asam seperti buah jeruk, cuka atau anggur ke dalam bumbu marinasi. Asam tersebut dapat membantu melunakkan serat daging, sehingga dapat membantu melunakkan daging. Selain itu, gunakan garam dengan bijak. Garam dapat membantu daging mempertahankan kelembapan.

Selain itu, penting juga untuk memilih metode memasak yang tepat. Ada beberapa teknik atau metode yang dapat diterapkan saat memasak daging, dan masing-masing teknik tersebut memberikan rasa dan tekstur yang berbeda pada daging serta waktu memasak yang berbeda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/298/3150470/daging-MWtj_large.jpeg
5 Tips Pola Makan untuk Pasien Pengobatan Kanker, Batasi Daging Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/298/3145540/jahe-d4C2_large.jpg
Cara Masak Daging Kurban Tanpa Bau Prengus, Pakai Rempah Ini Moms!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/298/3145511/jantung-5Byr_large.jpg
Mitos Daging Kambing Tinggi Kolesterol, Ternyata Bagus untuk Kesehatan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/298/3145204/daging-FS5Y_large.jpg
Punya Banyak Daging Kurban? Simak 6 Cara Menyimpannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/298/3135058/gandeng_ranch_market_nsw_beef_escapade_manjakan_pencinta_kuliner_indonesia_dengan_daging_premium_australia-TmMj_large.jpg
Gandeng Ranch Market, NSW Beef Escapade Manjakan Pencinta Kuliner Indonesia dengan Daging Premium Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/298/3021921/5-trik-buat-daging-sapi-dan-kambing-empuk-lebih-hemat-gas-loh-OTJKpnihq0.jpg
5 Trik Buat Daging Sapi dan Kambing Empuk, Lebih Hemat Gas Loh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement