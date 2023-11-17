Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

6 Makanan Berkuah dari Indonesia Masuk Daftar Sup Terenak di Dunia, Ada Rawon!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |12:30 WIB
6 Makanan Berkuah dari Indonesia Masuk Daftar Sup Terenak di Dunia, Ada Rawon!
Rawon, (Foto: Panduan Wisata Kuliner)
A
A
A

KULINER khas Indonesia kembali membuat bangga dan diakui oleh dunia. Setelah sate dan pisang goreng, kini makanan berkuah khas Indonesia juga berhasil menoreh prestasi.

Mengutip Taste Atlas, Jumat (17/11/2023) enam makanan berkuah dari Indonesia berhasil masuk daftar sup terenak di dunia versi Taste Atlas. Dalam unggahan di akun Instagram resminya, enam makanan berkuah dari Indonesia tersebut meliputi rawon, soto Betawi, coto Makassar, soto Lamonhan, bakwan Malang hingga sop konro.

Rawon sendiri menduduki peringkat kedua dalam daftar sup terenak di dunia versi Taste Atlas ini. Rawon berhasil mengalahkan deretan makanan berkuah lezat lainnya seperti Chicken Pho dari Vietnam dan masih banyak lagi.

(Foto: Taste Atlas) 

 BACA JUGA:

Selanjutnya ada soto Betawi yang masuk urutan peringkat ke-10. Ini merupakan sajian makanan kuah berbahan dasar santan atau susu yang dipadukan dengan daging sapi, tomat hingga emping. Begitu juga dengan Coto Makassar dan bakwan Malang juga masuk dalam daftar sup terenak di dunia versi Taste Atlas tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/298/3151989/viral_makanan_indonesia_cocok_di_lidah_pemain_timnas_pakistan_perut_kami_sangat_penuh-sSRO_large.jpg
Viral, Makanan Indonesia Cocok di Lidah Pemain Timnas Pakistan: Perut Kami Sangat Penuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/298/3036951/akb48-S5om_large.jpg
AKB48 Ketagihan Makan Sate dan Nasi Goreng saat Berkunjung ke Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/298/3030950/mie_celor-Wu3K_large.jpg
5 Rekomendasi Berburu Mie Celor di Jakarta, Rasanya Otentik Serupa dengan di Palembang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/09/298/2951933/11-makanan-indonesia-dengan-rating-terburuk-versi-taste-atlas-nasi-tim-hingga-oncom-4FgLLHJ5nN.jpg
11 Makanan Indonesia dengan Rating Terburuk Versi Taste Atlas, Nasi Tim hingga Oncom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/298/2950290/kuliner-indonesia-tetap-yang-juara-CWq5w0LoGx.jpg
Kuliner Indonesia Tetap yang Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/298/2935632/2-makanan-berkuah-khas-indonesia-cocok-disantap-saat-hujan-ini-ternyata-sudah-mendunia-mRsRlIJdUq.jpg
2 Makanan Berkuah Khas Indonesia Cocok Disantap Saat Hujan Ini Ternyata Sudah Mendunia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement