Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Wastra Nusantara Kian Diminati untuk Sehari-hari, Ternyata Gara-Gara Ini!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |20:13 WIB
Wastra Nusantara Kian Diminati untuk Sehari-hari, Ternyata Gara-Gara Ini!
Wastra Nusantara kian diminati sehari-hari. (Foto: Okezone/Devi)
A
A
A

WASTRA Nusantara kini semakin dilirik anak muda dan sering kali ditemukan dalam pakaian sehari-hari. Hal tersebut pun diakui oleh Riri Rengganis, salah satu fashion desainer Indonesia.

Menurutnya, salah satu alasan yang membuat kain wastra semakin banyak diminati adalah desainer yang terus berinovasi menghasilkan pakaian trendi namun tetap melestarikan wastra nusantara.

"Karena semua desainer-desainernya melek. Jadi semua desainer ikut terjun di genre ini. Mungkin tadinya banyak designer yang berpikiran kalau mau jadi desainer yang keren harus bikin baju bridal harus bikin jas, yang kebarat-baratan," ucap Riri Rengganis saat ditemui di acara SPOTLIGHT Indonesia pada Kamis (16/11/2023).

"Tetapi, semakin ke sini, desainernya semakin sadar. Ternyata bikin koleksi berbasis kebaya atau wastra lainnya juga keren dan laku juga. Akhirnya semua ikutan," ujarnya.

SPOTLIGHT

Gerakan ini sudah terasa selama 10 terakhir ini. Dia menyampaikan jika gerakan budaya terasa sekali menjadi kekuatan dalam menghasilkan karya busana.

Selain itu, Riri menyampaikan pakaian berbahan wastra semakin diminati karena harganya yang terjangkau. Hal ini karena desainer yang semakin piawai dalam mengkreasikan kain wastra menjadi pakaian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/194/2929152/panggung-spotlight-hadirkan-keragaman-modest-wear-dengan-wastra-nusantara-usung-konsep-sustainability-re5E32oXYg.jpg
Panggung Spotlight Hadirkan Keragaman Modest Wear dengan Wastra Nusantara, Usung Konsep Sustainability
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/194/2927772/panggung-spotlight-indonesia-hadirkan-modest-wear-dengan-wastra-dan-konsep-sustainability-tabJBFyEQ9.jpg
Panggung Spotlight Indonesia Hadirkan Modest Wear dengan Wastra dan Konsep Sustainability
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/194/2927704/spotlight-hadir-dengan-culture-then-and-now-ali-charisma-feysen-adalah-tentang-masa-depan-PF9nL7cqrX.jpg
Spotlight Hadir dengan Culture: Then and Now, Ali Charisma: Fesyen adalah tentang Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/18/194/2922994/memukau-lois-jeans-hadirkan-indonesia-sustainable-fashion-movement-di-spothligh-zkCK58eXeL.jpg
Memukau! Lois Jeans Hadirkan Indonesia Sustainable Fashion Movement di Spothligh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/18/194/2922978/jenny-yohana-hadirkan-ulos-di-spothligh-ekspresikan-kerinduan-CIVZTqHIqF.jpg
Jenny Yohana Hadirkan Ulos di Spothligh, Ekspresikan Kerinduan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/16/194/2921886/tampil-beda-dengan-outfit-kain-gendong-begini-tips-dari-billy-tjong-FFrzBwnunU.jpg
Tampil Beda dengan Outfit Kain Gendong? Begini Tips dari Billy Tjong
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement