Wastra Nusantara Kian Diminati untuk Sehari-hari, Ternyata Gara-Gara Ini!

WASTRA Nusantara kini semakin dilirik anak muda dan sering kali ditemukan dalam pakaian sehari-hari. Hal tersebut pun diakui oleh Riri Rengganis, salah satu fashion desainer Indonesia.

Menurutnya, salah satu alasan yang membuat kain wastra semakin banyak diminati adalah desainer yang terus berinovasi menghasilkan pakaian trendi namun tetap melestarikan wastra nusantara.

"Karena semua desainer-desainernya melek. Jadi semua desainer ikut terjun di genre ini. Mungkin tadinya banyak designer yang berpikiran kalau mau jadi desainer yang keren harus bikin baju bridal harus bikin jas, yang kebarat-baratan," ucap Riri Rengganis saat ditemui di acara SPOTLIGHT Indonesia pada Kamis (16/11/2023).

"Tetapi, semakin ke sini, desainernya semakin sadar. Ternyata bikin koleksi berbasis kebaya atau wastra lainnya juga keren dan laku juga. Akhirnya semua ikutan," ujarnya.

Gerakan ini sudah terasa selama 10 terakhir ini. Dia menyampaikan jika gerakan budaya terasa sekali menjadi kekuatan dalam menghasilkan karya busana.

Selain itu, Riri menyampaikan pakaian berbahan wastra semakin diminati karena harganya yang terjangkau. Hal ini karena desainer yang semakin piawai dalam mengkreasikan kain wastra menjadi pakaian.